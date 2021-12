Economia Estudo de Natal da CDL POA mostra entusiasmo para as celebrações, com a valorização do presente e da presença

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Aumento do investimento em presentes, valorização da compra na loja física e sentimento de esperança e renovação marcarão a data comemorativa neste ano.

O fim de 2021 está chegando, e o Natal promete ser um momento ímpar de restruturação e renovação para o mercado. O estudo da CDL POA para a data comemorativa, realizado com o apoio da Vitamina Pesquisa, mostra que as festividades serão marcadas pelos presentes e pela presença, tendo como prioridade a celebração dos vínculos familiares. O levantamento com o consumidor porto-alegrense revelou que as compras de presentes para a família (76%), de ingredientes para a ceia (68%) e de itens para a confraternização com pessoas (57%) serão os motivos de maior investimento financeiro neste Natal e fim de ano – guardar dinheiro (52%), quitar dívidas (47%) e comprar roupas e acessórios para as festas (39%) também estão em alta.

Lançado para auxiliar empresários na data mais importante do calendário varejista, o estudo da Entidade aponta caminhos para uma melhor performance dos negócios: “A partir de informações coletadas com consumidores locais, buscamos compreender a fundo a forma como administrarão suas finanças e quais são as suas ambições para as festividades, além dos seus sentimentos em relação ao cenário atual”, detalha o presidente da CDL POA, Irio Piva.

O economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, avalia a situação econômica nacional, que passa por um momento desafiador: “além de uma elevada taxa de desemprego e dos juros em trajetória de alta, o dinheiro no fim de 2020 definitivamente não compra o mesmo valor em relação ao encerramento de 2021. Apesar disso, entendo que existe uma importante demanda reprimida em alguns setores, que deverá ser fomentada pela volta dos encontros presenciais”, destaca o especialista.

A pesquisa quantitativa mostra que as pessoas estarão mais predispostas a oferecer presentes de alto valor, se comparado ao Natal de 2020. Cresceram as intenções de compras acima de R﹩ 500, na soma total de itens, e diminuíram, principalmente, para aquelas até R﹩ 200. Dispor de valores entre R﹩ 200 e R﹩ 500 segue sendo o comportamento mais registrado desde o último ano até agora. A quantidade de itens também aumentou – este ano a maior parte dos entrevistados deve comprar cinco presentes, enquanto em 2020 o total chegava a apenas três.

Com um olhar apurado para a situação econômica do público pesquisado, verificou-se um alto potencial para compras à vista, já que mais de 91% dos consumidores da Capital dizem estar com as contas em dia – desses, 50% têm prestações ativas, com previsão normal de pagamento, e 41% não possuem compras parceladas, pois preferem pagar no ato. Quanto ao dinheiro extra que chegará com o 13º salário, será utilizado para pagar dívidas (24%), compras de Natal (21%) e viagens (19%) – o que demonstra a intenção de equilíbrio financeiro das famílias e a vontade de festejar o fim do ano.

Não só o investimento nos presentes como a forma de adquiri-los também mudou. Em 2020, 61% dos entrevistados preferiam compras online para o Natal. Já em 2021, esse percentual caiu para 6%, abrindo espaço para o avanço da omnicanalidade, já que a principal escolha será a mistura entre as modalidades física e digital (45%). A CDL POA destaca que os varejistas precisam estar atentos às mudanças em surgimento no mercado, assim como para o período de maior demanda por presentes, duas semanas antes do Natal.

