Porto Alegre Após transbordamento, 27 toneladas de lodo e entulho são retiradas do entorno do arroio Sarandi, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O arroio transbordou por causa da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira Foto: Giulian Serafim/PMPA O arroio transbordou por causa da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Dmae (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) concluiu, nesta terça-feira (07), a limpeza no entorno do arroio Sarandi, na Zona Norte de Porto Alegre, que transbordou por causa da forte chuva que atingiu a cidade na madrugada de segunda-feira (06).

Foram retiradas 27 toneladas de lodo e entulho, como restos de madeira e plásticos, da rua Zeferino Dias e da avenida Sarandi. Cerca de 21 garis, com o auxílio de uma retroescavadeira e três caminhões-caçamba, fizeram o serviço de raspagem do lodo das vias, varrição, lavagem e coleta dos entulhos.

“Estamos com nossas equipes nas ruas, limpando toda a cidade, mas dando uma atenção especial no entorno dos arroios, visto que em alguns locais há registros de transbordamentos. Pedimos a colaboração da população para não descartar resíduos nas vias, o que poderá causar entupimento de redes e transbordamento de riachos em dias chuvosos”, disse o diretor-geral do DMLU, Paulo Marques.

Protesto

Após mais um transbordamento do arroio Sarandi, moradores da região realizaram uma manifestação na manhã de segunda-feira. Pneus e pedaços de madeira foram queimados em protesto contra os constantes alagamentos no entorno do arroio.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre