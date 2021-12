Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul recebe 132,8 mil doses da vacina da Janssen nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











As doses devem ser distribuídas aos municípios gaúchos na sexta-feira Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini As doses devem ser distribuídas aos municípios gaúchos na sexta-feira. (Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini) Foto: Itamar Aguiar/Palácio Piratini

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um carregamento com 132,8 mil doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 está previsto para chegar ao Rio Grande do Sul na tarde desta quarta-feira (08).

Conforme a chefe da Divisão de Vigilância Epidemiológica do Centro Estadual de Vigilância em Saúde, Tani Ranieri, os imunizantes serão distribuídos aos municípios que já receberam doses dessa fabricante anteriormente para a aplicação de reforço.

O Ministério da Saúde recomenda intervalo mínimo de dois meses e máximo de seis meses entre as duas doses da Janssen. Os imunizantes devem ser distribuídos na sexta-feira (10), juntamente com as 134,5 mil doses da vacina da Pfizer que também chegam ao Estado nesta quarta, no mesmo voo, e com mais 562 mil doses do mesmo laboratório recebidas na segunda-feira (06).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul