Porto Alegre Porto Alegre ganhará mais voos internacionais

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

A estimativa é de que o aeroporto da Capital gaúcha receba 631,9 mil passageiros nacionais e internacionais em março Foto: Divulgação Projeção tem por base informações da empresa que administra o Aeroporto Salgado Filho deve. (Foto: Divulgação/Fraport) Foto: Divulgação

Moradores e visitantes de Porto Alegre devem ter um número maior de opções de voos internacionais nos próximos meses. De acordo com a concessionária Fraport, responsável pela administração do Aeroporto Internacional Salgado Filho (Zona Norte), companhias como Azul, Latam, Sky, Copa, Tap Air e Aerolíneas Argentinas ampliarão suas operações para a capital gaúcha.

A estimativa é de que a unidade receba neste mês quase 632 mil passageiros nacionais e internacionais (uma média diária de 20 mil), o que representa um total de 5.232 voos. Serão 10,8 mil partidas e 9,5 mil chegadas diárias.

No caso da portuguesa TAP Air, as viagens diretas para Lisboa passarão de três para quatro por semana. A Aerolíneas Argentinas, por sua vez, terá a parti de abril 12 voos semanais de Porto Alegre a Buenos Aires.

Já a Copa Airlines terá seis viagens semanais com destino à Cidade do Panamá, em uma programação sujeita a variações mensais.

A Sky Airline retomará, entre junho e setembro, a rota sazonal de inverno com três voos por semana para Santiago, no Chile. Já a Latam confirmou quatro partidas para a capital chilena e outras três para Lima, no Peru. E a brasileira Azul tem quatro voos para Montevidéu, no Uruguai, semanalmente.

“Hoje temos um trade muito bem estruturado e com capacidade plena de atendimento aos passageiros ou turistas que desembarcam aqui”, avalia a titular da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDet), Júlia Evangelista Tavares.

Estímulo ao turismo

Mais de 20 entidades privadas que integram o grupo “Aliança pelo Turismo de Porto Alegre” se reuniram em fevereiro para alinhar estratégias de promoção do setor na cidade. O projeto tem o apoio da prefeitura e do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

A iniciativa tem por finalidade fomentar o desenvolvimento econômico e social por meio de metas traçadas em plano de marketing específico. Dentre as propostas da entidade estão a criação de uma marca oficial para a capital gaúcha (“Porto Alegre Toda Tua”) e o portal “Destino Poa”, lançado no fim do ano passado e que mostra atrativos como a gastronomia.

“Temos um portal muito profissional que só precisa ganhar força. Essa cocriação que estamos fazendo é um primeiro passo para consolidarmos a Aliança”, ressaltou na ocasião a Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Smit).

“Precisamos que as entidades sejam parceiras e colaborem com essa iniciativa ambiciosa que é fundamental para toda a cidade”, acrescentou a secretária Júlia Evangelista Tavares. “A Aliança projeta, ainda, capacitar o trade e integrar todos os serviços turísticos de Porto Alegre.”

(Marcello Campos)

