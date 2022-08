Porto Alegre Porto Alegre disponibiliza quatro pontos de vacinação contra a covid e a gripe neste sábado

Por Redação O Sul | 12 de agosto de 2022

A Unidade Móvel de Saúde estará aplicando as doses no Campo da Tuca. (Foto: PMPA/Divulgação)

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) mantém a oferta de vacinação contra a gripe e covid-19 neste sábado (13), em quatro locais, das 9h às 16h. Para crianças, adolescentes e adultos, haverá aplicação de doses nas unidades de saúde Ipanema e Diretor Pestana. No mesmo horário, o serviço ocorrerá no Shopping Lindoia.

Das 10h às 13h, a Unidade Móvel de Saúde estará aplicando as doses no Campo da Tuca (rua D, 200 – Vila João Pessoa).

Imunização das crianças

A primeira dose estará disponível para crianças de três anos a 11 anos. A segunda dose de Coronavac e de Pfizer será oferecida a crianças vacinadas há 28 dias e oito semanas, respectivamente, nos mesmos locais.

Para receber a primeira dose, é preciso apresentar documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais devem estar presentes no momento da vacinação. Em caso de ausência, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito, assinado pela pessoa que está acompanhando a criança no momento da vacinação.

Para adultos

A primeira dose para a população adulta será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. A segunda dose estará disponível para vacinados com AstraZeneca, Pfizer ou Janssen há oito semanas e Coronavac há 28 dias. A terceira dose estará disponível para todas as pessoas a partir de 12 anos vacinadas há pelo menos quatro meses.

Quarta dose – A quarta dose estará disponível para pessoas a partir de 35 anos vacinadas há pelo menos quatro meses e profissionais de saúde e de apoio à saúde a partir de 18 anos vacinados há pelo menos quatro meses. Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos devem receber uma dose adicional dois meses após o esquema primário.

Documentação – Para receber a vacina, é preciso apresentar comprovante de identidade com CPF e carteira de vacinação. Imunocomprometidos devem apresentar também comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde devem apresentar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde.

Vacina da Gripe

A vacina da gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade.

Sintomas respiratórios – Durante o fim de semana, pessoas com sintomas respiratórios poderão procurar um dos pronto-atendimentos ou a UPA Moacyr Scliar, com funcionamento 24 horas.

Serviço

A vacinação contra a gripe e covid para crianças, adolescentes a partir de 12 anos e adultos, das 9h às 16h, nos seguintes locais:

– Unidade de Saúde Diretor Pestana – rua Dona Teodora, 1016 – Humaitá;

– Unidade de Saúde Ipanema – avenida Tramandaí, 351 – Ipanema;

– Shopping Lindoia – avenida Assis Brasil, 3522.

Vacinação contra a gripe e covid-19 para crianças, adolescentes a partir de 12 anos e adultos – 10h às 13h:

– Unidade Móvel – Campo da Tuca – Rua D, 200 – Vila João Pessoa

Pronto-atendimentos 24h para pessoas com sintomas respiratórios:

– PA Cruzeiro do Sul – rua Professor Manoel Lobato, 151, Santa Tereza;

– PA Bom Jesus – rua Bom Jesus, 410, Bom Jesus;

– PA Lomba do Pinheiro – estrada João de Oliveira Remião, 5120, parada 12, Lomba do Pinheiro;

– UPA Zona Norte Moacyr Scliar – rua Jerônimo Velmonovitz, esquina com avenida Assis Brasil.

