Porto Alegre Porto Alegre é premiada em evento nacional de cidades inteligentes

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2022

O evento reuniu mais de 100 cidades com reconhecido desempenho na gestão da área de tecnologia da Informação Foto: PMPA/Divulgação

Porto Alegre foi uma das cidades vencedoras no Anciti Awards 2022 – Prêmio Nacional da Anciti (Associação das Cidades Inteligentes, Tecnológicas e Inovadoras), ocorrido na quarta-feira (30), em São Paulo. O evento reuniu mais de 100 cidades com reconhecido desempenho na gestão da área de tecnologia da Informação.

A distinção, recebida pela Procempa (Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre), é um reconhecimento pela atuação da companhia à prefeitura de Porto Alegre no desenvolvimento de soluções tecnológicas eficientes e inovadoras. A Capital foi lembrada em duas categorias: ficou com o 5º lugar no ranking geral e o 4º lugar nos municípios com mais de 500 mil habitantes.

“É um grande orgulho recebermos esta premiação entre tantas cidades brasileiras, pois materializa o nosso esforço em entregarmos tecnologia de ponta ao nosso cliente e ao cidadão de Porto Alegre”, afirmou a diretora-técnica da Procempa, Debora Roesler, no evento.

Anciti Awards 2022

Ranking Geral

1º lugar: Recife

2º lugar: Vitória

3º lugar: São Paulo

4º lugar: ICI – Curitiba

5º lugar: Porto Alegre

Ranking de cidades acima de 500 mil habitantes

1º lugar: Recife

2º lugar: São Paulo

3º lugar: ICI – Curitiba

4 º lugar: Porto Alegre

5 º lugar: Brasília

Ranking de cidades com 100 mil a 500 mil habitantes

1 º lugar: Vitória

2 º lugar: Cariacica

3 º lugar: Jundiaí

4 º lugar: Maringá

5 º lugar: Petrolina

Ranking de cidades com até 100 mil habitantes

1º lugar: Lajeado

2 º lugar: Itajubá

3 º lugar: Santa Rita do Sapucaí

4 º lugar: Jacarezinho

5 º lugar: Pirapora

