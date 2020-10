Dicas de O Sul Porto Alegre em Cena começa nesta quarta-feira

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

Um dos destaques do primeiro dia será Marcha à Ré, do grupo paulista Teatro da Vertigem. Foto: Matheus José Maria/Divulgação Um dos destaques do primeiro dia será Marcha à Ré, do grupo paulista Teatro da Vertigem. (Foto: Matheus José Maria/Divulgação) Foto: Matheus José Maria/Divulgação

A 27ª edição do Porto Alegre Em Cena começa nesta quarta-feira (21) misturando uma experiência de teatro presencial e digital. Ao todo, serão dez dias de programação de um dos mais tradicionais eventos das artes cênicas do País.

Um dos destaques do primeiro dia será Marcha à Ré, do grupo paulista Teatro da Vertigem. A produção estava programada para ocorrer na Alemanha e foi adaptada à realidade da pandemia no Brasil. Idealizado em parceria com Nuno Ramos, comissionado pela 11ª Bienal de Berlim, e filmado por Eryk Rocha, Marcha à Ré ocupou a avenida Paulista em 4 de agosto, com um cortejo apresentado em caminho inverso. O vídeo que será apresentado e debatido via Zoom terá a participação de Nuno Ramos, diretores do Teatro da Vertigem e Eryk Rocha, além dos parceiros de Berlim, Porto Alegre em Cena e Goethe-Institut.

Uma centena de motoristas-participantes conduzem seus automóveis em um trajeto real e em marcha ré, que “parte” da avenida Paulista e “termina” no Cemitério da Consolação. O cortejo é conduzido pelo som de respiradores, em uma sonoplastia que simboliza os milhares de mortos pela Covid-19 no Brasil.

Também no dia 21, a vídeo-instalação escocesa Body A apresenta uma nova ideia de tecnologia e nos limites da relação entre humano e não humano, entre corpo e bites, dados e informações.

Os ingressos estão disponíveis no site https://www.sympla.com.br/portoalegreemcena e mais informações podem ser obtidas no site do festival https://www.portoalegreemcena.com.

Programação completa do dia 21

Ponto de Encontro

Bruna Paulin + Podcast Crônicas do Amanhã (A Protagonista)

11h, gratuito

Conversas em Cena

Felipe Hirsch, Daniela Thomas e Felipe Tassara

16h, gratuito

Performance anti-aglomeração

Ritual de sobrevivência urbana

17h, gratuito

Conversa em Cena

Carcaça

18h, gratuito

Apresentação 15º Prêmio Braskem em Cena

Carcaça

19h, gratuito (ingressos limitados)

Em Quadros

Banho de Folhas

20h, gratuito

Apresentação internacional Body A

20h30, gratuito

Apresentação nacional

Marcha à Ré + bate-papo Teatro da Vertigem, Fernando Zugno e Bienal

21h (R$ 10 inteira/ R$ 5 meia-entrada – ingressos limitados)

Programação do 27º Porto Alegre Em Cena

– Apresentações de grupos da Escócia, Dinamarca, Portugal, Nordeste brasileiro, Distrito Federal, São Paulo, além de performances de grupos de Porto Alegre que disputam o Prêmio Braskem;

– Ações e performances presenciais, nas ruas de Porto Alegre, que estarão disponíveis no Canal Em Cena no site do festival.

– Ao lado de Body A, outras duas atrações internacionais estão previstas: As I Collapse (dias 29 e 30 de outubro – 18h, 18h45, 20h e 20h45 – ingressos limitados), original da Dinamarca. Das primeiras adaptações para o universo virtual durante a pandemia, o grupo Recoil de Copenhagen estreou essa versão no festival CPH Stage em junho e mostra pela primeira vez no Brasil uma performance em duas partes, a primeira pelo Zoom e a segunda na presença de uma voz e de um objeto que será entregue na casa das pessoas que garantirem seus ingressos. Corpo Futuro (dia 26 de outubro, às 21h – online e gratuito pelo canal do YouTube e site) tem texto e direção de Ricardo Cabaça e no elenco Evelyn Ligocki e Haroldo Costa Ferrari;

– Serão utilizadas plataformas de comunicação digital em apresentações individuais, locais, internacionais, nacionais, em lives, ligações telefônicas, WhatsApp, Zoom, e-mail, Instagram, YouTube, Spotify e Deezer;

– A acessibilidade é uma das prioridades do festival. Serão espetáculos e cenários sonoros – com os sons do sertão e a galeria virtual do Teatro Máquina, entre outros. Além de tradução para Libras de todas as peças e debates, os podcasts irão além da produção de conteúdos como entrevistas e bate-papos;

– No contexto educativo, um dos destaques é a masterclass com a dramaturga Janaína Leite, pesquisadora de artes cênicas. Autora da obra Autoescrituras – Performativas: do diário à cena (Editora Perspectiva), Janaína tem entre os trabalhos mais recentes Stabat Mater, que recebeu o Prêmio Shell de Dramaturgia em 2019.

