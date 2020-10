Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul registra mais 30 óbitos por coronavírus nesta quarta e chega a 5.482

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

O total de casos confirmados é de 227.463, em 495 municípios. Foto: Divulgação/SES O total de casos confirmados é de 227.463, em 495 municípios. (Foto: Divulgação/SES) Foto: Divulgação/SES

O Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira (21) 1.788 novos casos da Covid-19 e mais 30 óbitos, ocorridos entre 11 e 21 de outubro. O total de casos confirmados é de 227.463, em 495 municípios – 99,6%, só restando Cerro Branco e Garrúchos. Os óbitos são 5.482, no total, e os recuperados são 213.738 (94% dos casos).

Os novos óbitos são de residentes dos municípios de:

Cacequi (mulher, 67 anos);

Canoas (mulher, 77 anos);

Canoas (mulher, 62 anos);

Carazinho (homem, 53 anos);

Carazinho (mulher, 69 anos);

Gravataí (homem, 81 anos);

Gravataí (mulher, 71 anos);

Guaíba (homem, 88 anos);

Ibiraiaras (mulher, 76 anos);

Imbé (homem, 74 anos);

Ipê (mulher, 89 anos);

Novo Hamburgo (mulher, 77 anos);

Novo Hamburgo (homem, 85 anos);

Palmeira das Missões (homem, 77 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Porto Alegre (homem, 60 anos);

Porto Alegre (homem, 67 anos);

Porto Alegre (homem, 41 anos);

Porto Alegre (mulher, 80 anos);

Rio Grande (homem, 52 anos);

Rondinha (mulher, 85 anos);

Santo Ângelo (mulher, 55 anos);

Santo Ângelo (homem, 68 anos);

São Leopoldo (homem, 69 anos);

São Pedro do Sul (homem, 85 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 44 anos);

Sapucaia do Sul (homem, 40 anos);

Viamão (homem, 36 anos);

Viamão (homem, 91 anos);

Xangri-lá (homem, 62 anos).

A atualização teve ainda 23 casos excluídos por duplicidade ou revisão de resultado.

Doação de máscaras

O governo do Estado recebeu do Sips (Sindicato das Indústrias de Produtos Suínos do Rio Grande do Sul), na tarde desta quarta-feira (21), a doação de 20 mil máscaras de proteção.

“A cooperação da sociedade tem sido e segue sendo muito importante neste momento que vivemos. Estamos todos no mesmo barco e precisamos estar integrados no processo de enfrentamento deste inimigo comum que é o coronavírus”, detalhou o governador Eduardo Leite, ao agradecer ao sindicato pelo gesto.

Os equipamentos serão distribuídos entre profissionais de saúde e da segurança em municípios e hospitais, de acordo com a demanda. A logística será coordenada pela Defesa Civil, que recebe os pedidos via Comitê de Logística e Abastecimento.

Essa é a segunda doação que o sindicato faz ao Estado. Em julho, o Sips entregou 60 mil máscaras de proteção, que foram distribuídas entre agentes da segurança pública. De acordo com o presidente José Roberto Goulart, a intenção é manter vivo o espírito de solidariedade.

“Agradecemos o apoio do Sips em prol das ações de combate à pandemia da Covid-19. As máscaras serão enviadas ao Comitê de Logística e Abastecimento da Defesa Civil e destinadas a municípios e entidades como hospitais e casas geriátricas, em diversas regiões do Estado”, detalhou o chefe da Casa Militar e coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Júlio César Rocha.

A secretária da Saúde, Arita Bergmann, e o presidente da Assembleia, deputado Ernani Polo, acompanharam a entrega.

