Rio Grande do Sul BR 101, em Torres, terá desvio de trânsito nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 21 de outubro de 2020

A partir das 8h, no km 5 - sentido Osório, o tráfego será desviado à rua lateral para o posicionamento de guindaste. Foto: Divulgação A partir das 8h, no km 5 - sentido Osório, o tráfego será desviado à rua lateral para o posicionamento de guindaste. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Em função das obras da nova passarela que está sendo construída no km 5,9 da BR 101, em Torres, nesta quinta-feira (22), o tráfego no local será alterado para a implantação de vigas longarinas, informou o CCR Via Sul.

A partir das 8h, no km 5 – sentido Osório, o tráfego será desviado à rua lateral para o posicionamento de guindaste. Já no km 7, sentido Santa Catarina, o desvio acontecerá somente quando ocorrer o içamento e a implantação das vigas, ao longo da manhã, com duração de 30 minutos, aproximadamente. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos por volta das 17h.

A nova passarela é um investimento contratual do segundo ano de concessão e, além dessa, outras duas passagens de pedestres também estão sendo implantadas na rodovia, sendo no km 4 (Torres) e km 44,5 (Terra de Areia), ambas com entrega prevista para fevereiro de 2021.

