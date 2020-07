Porto Alegre Porto Alegre Em Cena é confirmado em formato inédito

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2020

27ª edição do evento terá videoconferências virtuais e contará com um canal de televisão ativo durante os dias da programação. Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo 27ª edição do evento terá videoconferências virtuais e contará com um canal de televisão ativo durante os dias da programação. (Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo) Foto: Joel Vargas/PMPA/Arquivo

A prefeitura realizará a 27ª edição do Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre em um formato inédito, em razão da pandemia de coronavírus. Os primeiros eventos do Poa Em Cena, que serão exclusivamente on-line, terão início a partir do mês de setembro e avançarão até o começo efetivo do festival, de 21 a 30 de outubro. As atividades antecipadas contemplam videoconferências virtuais de discussão sobre diversos assuntos como sustentabilidade no setor da cultura, as relações dos povos afrodescendentes e indígenas com as outras espécies da natureza e suas comunidades, além de temas como os desafios da criação e exibição artística em tempos de pandemia e pós-pandemia. A 27ª edição do evento contará também com o Canal Em Cena, um canal de televisão que estará ativo durante os dias do festival com uma programação voltada à cultura.

Neste ano, a programação de espetáculos será basicamente com artistas de Porto Alegre, divulgando as apresentações em plataformas que todos poderão assistir. O Em Cena ganhará também as ruas da Capital, em atividades ao ar livre, respeitando todos os protocolos de segurança e saúde sugeridos pelos órgãos municipais e estaduais. “Ainda que tenhamos limitações, vamos fazer das possibilidades digitais uma forma de ampliar tanto o público quanto os debatedores, que por questões de tempo, logística e custos, talvez não conseguiríamos ter na programação”, destaca Fernando Zugno, diretor-geral do Em Cena. A programação será lançada em breve.

Entre os participantes desta largada digital estão a escritora Eliane Brum, o ator Gregório Duvivier, a artista portuguesa Grada Kilomba e o diretor e dramaturgo britânico Tim Etchells. O tema desta edição será o corpo do futuro: humanidade e natureza, em um cenário de pós-pandemia, pós-gêneros, de transhumanos (um conceito além dos cyborgs) e em um novo cenário climático. A visão indígena do mundo futuro, da humanidade e do clima, amplamente abordada na edição passada, também dará a tônica da realização nesse ano e será um dos destaques na programação.

“Uma das atividades confirmadas é de Altamira 2042, que mostra o testemunho de rios brasileiros e das pessoas que vivem em suas margens – e à margem de processos históricos, políticos e econômicos. Altamira 2042 é uma instalação sonora composta por caixas de som que amplificam testemunhos diversos sobre a catástrofe causada pela hidrelétrica de Belo Monte”, antecipa Zugno.

Push Festival

O Em Cena, que firmou uma parceria com o Push Festival, de Vancouver, no Canadá, contará com a presença virtual do organizador, Franco Boni, e da artista indígena canadense Cease Wyss unindo a visão dos povos originários do pacífico norte ao olhar dos trópicos para as relações humanas com a natureza e consequências como o aquecimento global. A ideia, explica Zugno, é um caminho natural no avanço de alguns temas que vêm sendo construídos ao longo das quatro últimas edições. “Em 2017 trabalhamos, por meio da mulher, a gestação, o nascimento e a geração. Em 2018, foram as questões diaspóricas africanas e europeias e a formação dessa Terra Brasilis junto com os povos originários deste território. Em 2019, foco no corpo e na humanidade. Em 2020, a ideia é abordarmos esses corpos no futuro e as muitas transformações que a humanidade vai vivenciar”, pontua o diretor do Em Cena.

Libras

Entre as propostas que também marcarão a 27ª edição do festival estará a inclusão de libras em quase todas as apresentações e debates. A ideia é interagir mais com o público que não ouve, mas que se comunica e tem sede de informação. “Estamos nos estruturando desde já para fazermos essa inclusão da forma mais abrangente possível, não apenas no festival, mas desde antes, na comunicação sobre o Em Cena também. Queremos que o público que tem deficiência auditiva faça parte desta edição desde as primeiras ações”, explica Zugno.

Projeto Em Quadros

Como aquecimento para a 27ª edição do Poa Em Cena, a Coordenação de Artes Cênicas da SMC (Secretaria Municipal da Cultura) irá selecionar propostas de performances artísticas, que serão projetadas de janelas de residências, para participarem do projeto Em Quadros.

