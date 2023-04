Economia Porto Alegre ganha novo espaço dedicado à economia compartilhada e criativa

Por Redação O Sul | 18 de abril de 2023

Vorbi Estúdio localiza-se no bairro Rio Branco Foto: Divulgação Vorbi Estúdio localiza-se no bairro Rio Branco. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Trazendo o design brasileiro como ponto de partida e referências da cultura nacional como principal inspiração, desde a cultura popular até os movimentos modernistas do País, o Vorbi Estúdio foi inaugurado em um casarão construído no fim dos anos 1980 no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, com a proposta de promover a conexão entre pessoas e ideias através dos seus espaços de trabalho compartilhados, eventos e projetos culturais.

O empreendimento, localizado na rua Ramiro Barcelos, 1.407, funciona a , das 8h às 18h30min, com 27 posições de trabalho rotativas no estilo “conecte e trabalhe”.

O espaço de coworking tem como objetivo movimentar a cena criativa de Porto Alegre, alavancando o diálogo e a divulgação da cultura brasileira na cidade.

Segundo Leonardo Dewes, fundador da Vorbi, a programação inicial conta com três projetos autorais mensais: “Rabiscos – série de experiências que busca gerar um ambiente de criação independente de técnica de desenho e pintura –, “Lorota” – série de debates que coloca literatura e arte em diálogo – e “Suco de Brasil” – mostra de cinema ao ar livre que valoriza as produções audiovisuais brasileiras.

