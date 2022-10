Porto Alegre Porto Alegre inicia fase de exames em estudo de saúde bucal na população

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Meta é fazer 1.400 exames em crianças, adolescentes, adultos e idosos Foto: Cristine Rochol/PMPA Porto Alegre, RS, 29/09/2022

Porto Alegre participa do SB Brasil 2020, maior estudo do país sobre as condições de saúde bucal dos brasileiros. O levantamento é proposto pelo Ministério da Saúde e mapeia as condições dentárias da população.

Na etapa atual, equipes da SMS (Secretaria Municipal de Saúde) deram início à realização de exames no público-alvo, começando pela região da Unidade de Saúde Nova Brasília.

A ideia é fazer 1,4 mil exames nos 67 setores censitários, com a participação de crianças, adolescentes, adultos e idosos nas idades de 5 e 12 anos e nos grupos etários de 15 a 19 anos, 35 a 44 anos e 65 a 74 anos.

De abril a setembro, equipes percorreram as regiões da cidade previamente sorteadas selecionando pessoas elegíveis para a pesquisa. As equipes são compostas por agentes comunitários de saúde, auxiliares de saúde bucal e cirurgiões-dentistas, que estão identificados com coletes do SB Brasil 2020 e crachás da prefeitura.

Porto Alegre conta com 20 equipes da Atenção Primária à Saúde, cada uma com três profissionais, que atuam em 67 setores censitários nas regiões Norte, Sul, Leste e Oeste.

Durante a pesquisa, serão identificadas as doenças mais prevalentes, como a cárie dentária, doenças periodontais, necessidade de próteses dentárias, condições da oclusão, traumatismos e impacto das condições de saúde bucal na qualidade de vida, entre outros aspectos socioeconômicos.

O objetivo do SB Brasil 2020 é proporcionar à gestão do Sistema Único de Saúde informações para o planejamento de políticas e programas de promoção, prevenção e assistência em saúde bucal nas esferas nacional, estadual e municipal. Este é o quinto levantamento epidemiológico feito no País. Os outros quatro acompanhamentos nacionais ocorreram em 1986, 1996, 2003 e 2010.

