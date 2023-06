Porto Alegre Porto Alegre já realizou a aplicação de 411 mil doses de vacinas contra gripe este ano

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

A cobertura vacinal na capital gaúcha chegou a 57% Foto: Divulgação/PMPA A cobertura vacinal na capital gaúcha chegou a 57%. (Foto: Divulgação/PMPA) Foto: Divulgação/PMPA

Porto Alegre já aplicou 411.390 doses de vacina contra gripe em 2023.

Os dados, atualizados até quarta-feira (14) são do LocalizaSUS, ferramenta do Ministério da Saúde. Se considerados todos os públicos que receberam a dose de proteção, a cobertura vacinal chega a 57%. Calculados apenas crianças, gestantes, idosos, indígenas, professores, puérperas e trabalhadores da saúde, o percentual de vacinados é de 46%

Segundo a prefeitura da capital, os idosos receberam mais doses: 175.873 (56% da meta). O grupo das pessoas sem comorbidades e que não integram grupos prioritários vêm na sequência, com 132.110 aplicações. As crianças somam 24.374 doses (26,7% da meta) e as gestantes, 3.122 doses, ou 29,4% da meta.

Em Porto Alegre são oferecidas vacinas para todas as pessoas com seis meses ou mais, enquanto houver doses disponíveis. Todas as unidades de saúde oferecem a imunização contra gripe na cidade, durante o horário de funcionamento de cada local. Aos fins de semana, a vacinação é realizada nas unidades definidas para atendimento. As vacinas contra Covid e gripe podem ser feitas no mesmo dia, pois não há contraindicações.

Gestantes

As gestantes podem receber a vacina em qualquer período da gravidez. Gestantes imunizadas também protegem seus bebês. Eles só podem receber a primeira dose de vacina aos seis meses de vida. Antes dessa idade, a proteção contra complicações causadas pelo vírus é garantida exclusivamente pela vacinação da mãe durante a gestação.

2023-06-15