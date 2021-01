Porto Alegre Porto Alegre já tem 122 novos relógios de rua instalados

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2021

Expectativa é que a instalação do total de 168 ocorra antes do prazo previsto em contrato, que era dezembro. Foto: Anselmo Cunha/PMPA Expectativa é que a instalação do total de 168 ocorra antes do prazo previsto em contrato, que era dezembro. (Foto: Anselmo Cunha/PMPA) Foto: Anselmo Cunha/PMPA

Porto Alegre está encerrando o primeiro mês de 2021 com a marca de 122 novos relógios eletrônicos digitais de rua já instalados. A implantação, iniciada em agosto de 2020, vem sendo executada seguindo o cronograma estabelecido em contrato entre a prefeitura e a empresa Clear Channel, concessionária responsável pelos serviços nos próximos 20 anos.

Com uma média de instalação de 20 equipamentos por mês, a expectativa é que a instalação do total de 168 relógios ocorra antes do prazo previsto em contrato, que era dezembro. “Mais de 70% dos novos relógios de rua já foram instalados em diversas regiões da Capital. Isso significa que, com investimento 100% privado, a prefeitura resolverá em breve uma antiga demanda dos porto-alegrenses”, destaca o secretário de Obras e Infraestrutura, Pablo Mendes Ribeiro.

Além de marcação de hora e temperatura, os relógios contam com conectividade gratuita por meio de wi-fi, medidores de radiação, painel de mensagens, câmeras de alta definição e tecnologia capazes de fazer o reconhecimento das placas de veículos para complementar do cercamento eletrônico da cidade.

Investimento

A instalação dos novos relógios eletrônicos digitais foi possibilitada através de um modelo de concessão, no qual o processo licitatório foi vencido pela Clear Channel, uma das maiores empresas de mídia out of home do mundo. O contrato prevê o ingresso de mais R$ 81,7 milhões nos cofres públicos. Para a instalação dos aparelhos, o investimento estimado é superior a R$ 11 milhões.

