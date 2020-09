Porto Alegre Porto Alegre já tem 4 mil novas placas de ruas instaladas

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Serão substituídas ao todo 82,4 mil placas, com investimento 100% privado. (Foto: Antônio Maciel/PMPA)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Porto Alegre já recebeu 4 mil novas placas de identificação de ruas, instaladas em mais de 2 mil esquinas. Até o final do ano, a substituição das placas antigas pelas novas deverá estar concluída em 7.400 locais. O investimento, estimado em R$ 9,4 milhões, é 100% privado e está sendo feito pelo Grupo Imobi, vencedor da concorrência para concessão do serviço.

Entre as avenidas que já receberam as novas placas em toda a extensão, estão a Baltazar de Oliveira Garcia, Nilo Peçanha, Diário de Notícias, Edvaldo Pereira Paiva, Nilópolis, Avenida do Forte, Perimetral, Augusto Meyer, Senador Tarso Dutra, Teresópolis, Plínio Brasil Milano, Cavalhada, Nonoai e as ruas Souza Reis, Edu Chaves, Dom Pedro II, Dr. Salvador França e Coronel Aparício Borges.

O contrato com o Grupo Imobi foi assinado em fevereiro e em abril começaram as instalações. Em até 36 meses, todas as ruas deverão estar sinalizadas com os novos equipamentos. Ao todo, serão 82,4 mil placas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre