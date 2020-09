Porto Alegre O evento “POA Drive-In Show” tem mais uma edição neste sábado na capital gaúcha

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Local terá posto de coleta para a Campanha do Brinquedo. (Foto: Alefer Dias/PMPA)

Realizado semanalmente em Porto Alegre, o evento “POA Drive-in Show” oferece uma programação variada na edição deste sábado (19). A partir das 15h, o músico Marcos Davi e a banda apresentam o show “Vencendo Limites”. Já às 20h30min, será a vez do humorista Jair Kobe levar mais uma vez aos palcos o já célebre personagem “Guri de Uruguaiana”.

Os espetáculos ocorrem em uma estrutura montada no estacionamento da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) na avenida Padre Cacique nº 1.365, bairro Praia de Belas (Zona Sul), próximo ao estádio Beira-Rio.

Ingressos podem ser adquiridos no site www.poadriveinshow.com.br e são válidos por veículo. Não há comercialização de bilhetes de entrada no local. A capacidade de público é de 200 carros por sessão e o público acompanha as apresentações de dentro do automóvel. O mesmo vale para os serviços de alimentos e bebidas (abrindo-se exceção apenas para idas ao banheiro), como medida de prevenção ao contágio por coronavírus.

– Setor Comum: R$ 200;

– Setor Comum (meia-entrada): R$ 100;

– Setor Comum: R$ 100 (mediante ingresso solidário, com a doação de um quilo de alimento não-perecível a ser entregue no acesso ao evento, com o objetivo de arrecadar alimentos para o setor cultural e artístico);

– Setor Premium: R$ 300;

– Setor Premium (meia-entrada): R$ 150;

– Setor Premium (ingresso solidário): R$ 150.

Doação de brinquedos

Os shows do “Poa Drive-In Show” também disponibilizam ponto de coleta para a Campanha do Brinquedo 2020 de Porto Alegre. Com o tema “Doar é tão simples, como um passe de mágica”, a iniciativa tem como meta arrecadar 30 mil doações até o dia 25 de dezembro. A ação conta com o apoio do Sindilojas da capital gaúcha e da CDL (Câmara dos Dirigentes Lojistas).

É solicitado, a quem puder, a entrega de brinquedos eletrônicos, mesmo que não estejam funcionando. Em termo de cooperação com a SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), a UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), com apoio da empresa Assitiva Tecnologia, adapta esses brinquedos para destinação a crianças com deficiência.

