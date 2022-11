Porto Alegre Porto Alegre já totaliza 189 prefeitos de praças voluntários

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Prefeito Melo nomeou mais nove gestores para auxiliar o poder público na manutenção dos locais Foto: Alex Rocha/PMPA Prefeito Melo nomeou mais nove gestores para auxiliar o poder público na manutenção dos locais Foto: Alex Rocha/PMPA

O prefeito Sebastião Melo nomeou, neste sábado (12), mais nove moradores e líderes integrantes do projeto prefeitos de praças. O ato foi realizado no Parque Zeno Simon, no bairro Guarujá, na Zona Sul de Porto Alegre.

A missão agora dos novos gestores é de auxiliar o poder público na zeladoria, manutenção e preservação dos locais, focados sempre nas demandas prioritárias junto às comunidades.

Alusivo às homenagens e comemorações do aniversário de 250 anos da cidade, celebradas neste ano, a prefeitura idealizou o desafio de nomear 250 voluntários, até final de 2022.

“Nós não estamos transferindo responsabilidades e sim compartilhando e dividindo entre o que é o papel do poder público e o da sociedade. É uma parceria para cuidar dos espaços públicos. E ter carinho com a cidade só traz o bem”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Importância

O cargo tem publicação legal no Diário Oficial de Porto Alegre. Durante o evento, foram entregues crachás e certificados aos novos gestores.

Pacto de Governança

O secretário de Governança Local, Cássio Trogildo, coordenou a cerimônia e ao lado da gerente do projeto, Regina Machado de Oliveira, realizou a assinatura do tradicional Pacto de Governança, entre a comunidade e os gestores da prefeitura, a fim de estabelecer a corresponsabilidade no cuidado com os espaços.

Novos prefeitos de praças

Praça Senador Alberto Pasqualini

Prefeita: Enilda Dias Ferreira

Praça Afonso Silvério

Prefeita: Terezinha Lourdes Fontoura

Parque Zeno Simon

Prefeito: Ivam Kley

Praça Poli Marcelino Espirito

Prefeita: Sandra Esteves de Melo

Praça Jardim Igreja da Tristeza

Prefeita: Susanna Schwantes

Praça Symcha Melon

Prefeita: Maria Marlene Velasques Alves

Praça Monsenhor Antonino Dutra – Pastor Jornalista Orlando Loureiro

Prefeita: Mara Conceição Corrêa da Silva

Praça Pery de Castro

Prefeito: Luiz Alberto Garcia Moreira

Praça Professor Gaelzer

Prefeito: Adair Gonçalves

