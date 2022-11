Esporte Copa do Mundo 2022: conheça o estádio 974, um dos locais de partidas da Copa

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O primeiro estádio da FIFA que pode ser totalmente desmontado e reaproveitado após o evento Foto: Reprodução/FIFA O primeiro estádio da FIFA que pode ser totalmente desmontado e reaproveitado após o evento (Foto: Reprodução/FIFA Foto: Reprodução/FIFA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O único local à beira-mar com uma vista espetacular do horizonte de Doha, o Stadium 974 foi construído usando contêineres padrão e elementos modulares de aço, ecoando o porto próximo e a história industrial do terreno.

O resultado é uma arena distinta, colorida e moderna. O conceito do estádio foi projetado por Fenwick Iribarren Architects. O design modular do estádio significava que menos materiais de construção normais eram necessários do que no desenvolvimento tradicional do estádio, o que ajudou a manter os custos de construção baixos.

O Stadium 974 sediará sete partidas durante a Copa do Mundo da FIFA, com seis jogos da fase de grupos e uma partida das oitavas de final.

Legado e sustentabilidade

O 974, é o primeiro estádio da FIFA que pode ser totalmente desmontado e reaproveitado após o evento. Isso inclui flexibilidade no projeto para reconstruir o estádio com a mesma capacidade em um local diferente ou construir vários locais menores usando os mesmos materiais.

O estádio recebeu uma classificação de 5 estrelas do Global Sustainability Assessment System (GSAS) tanto por seu projeto quanto por sua construção. Os métodos de eficiência hídrica do estádio garantem a redução do uso de água em 40% em comparação com o desenvolvimento de um estádio convencional.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte