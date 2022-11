Esporte Copa do Mundo 2022: quais são os grupos e os estádios da competição mundial?

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2022

As partidas da Copa do Mundo vão ser disputadas em oito estádios Foto: Reprodução/FIFA As partidas da Copa do Mundo vão ser disputadas em oito estádios (Foto: Reprodução/FIFA Foto: Reprodução/FIFA

A Copa do Mundo FIFA Catar 2022 está perto de começar. A competição ocorre de 20 de novembro a 18 de dezembro no Catar. Será a 22ª edição da competição mundial, e a primeira disputada no mundo árabe.

A Seleção Brasileira é a equipe que possui mais títulos, com 5, em seguida Alemanha e Itália, com 4, Argentina, França e Uruguai, com 2, e Inglaterra e Espanha com apenas 1 titulo mundial.

Estádios para a Copa

As 64 partidas da competição acontecerão em oito locais: Estádio Al Bayt; Estádio Internacional Khalifa; Estádio Al Thumama; Estádio Ahmad Bin Ali; Estádio Lusail Stadium; Estádio 974; Education City Stadium; Al Janoub Stadium.

Grupos

A fase de grupos será disputada de 20 de novembro a 2 de dezembro. A fase de mata-mata acontecerá de 3 a 18 de dezembro.

