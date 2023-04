Porto Alegre Porto Alegre já totaliza 265 prefeitos de praças voluntários

Por Redação O Sul | 15 de abril de 2023

Prefeito Sebastião Melo destacou o momento de autoestima que a cidade está vivendo Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

A prefeitura promoveu, neste sábado (15), novo ato de nomeações dos prefeitos de praças de Porto Alegre. Mais sete voluntários da Região Noroeste se integram ao time responsável por contribuir com o poder público na zeladoria, manutenção e cuidado com os espaços públicos, parques e praças da cidade. Já são 265 gestores, e a meta é chegar a 500 até final deste ano.

O prefeito Sebastião esteve na Praça Amigos do Verde, no bairro Passo da Areia, ao lado de secretários de governo, servidores do Município, autoridades políticas, vereadores, líderes comunitários e moradores da região para homenagear e oficializar a nomeação dos novos gestores.

“A nossa cidade se superou e está vivendo um momento extraordinário de autoestima. A Capital da inovação vai ficar ainda melhor graças ao trabalho conjunto desses diversos parceiros que conquistamos. Queremos dobrar o número de prefeitos de praça neste ano para ampliar ainda mais os cuidados com os espaços públicos de Porto Alegre”, disse o prefeito Sebastião Melo.

Durante o evento, foram entregues crachás e certificados aos novos gestores voluntários, que têm nomeação publicada no Diário Oficial de Porto Alegre. Também foi firmado e assinado o Pacto de Governança entre a comunidade e a prefeitura.

Para o secretário de Governança Local e Coordenação Política, Cassio Trogildo, selar com a comunidade a corresponsabilidade de cuidado com os espaços públicos é fundamental. “O compartilhamento das responsabilidades gera um sentimento de pertencimento e zelo com os equipamentos. Essa é a cidade que queremos. Prefeitura e sociedade fazendo a sua parte”.

Estiveram também presentes o presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, Hamilton Sossmeier, os vereadores, Idenir Cecchim e Mauro Pinheiro, conselheiros do Orçamento Participativo e os gestores da subprefeitura da região Noroeste.

