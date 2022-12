Porto Alegre Porto Alegre terá lançamento de livro de especialistas em marketing jurídico

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

O advogado Gustavo Rocha representará os demais autores neste lançamento Foto: Divulgação

O livro Marketing Jurídico e Prático é uma coletânea de artigos atualizados de sete especialistas em Marketing Jurídico sobre o que existe de mais inovador no mercado. Trata-se de uma leitura dinâmica, completa e detalhada, que descreve a evolução do marketing jurídico e como se aplica na atualidade, com técnicas oriundas da experiência deste grupo de profissionais. Seguindo sempre o regimento ético da OAB, os autores discorrem sobre os principais temas para o desenvolvimento de uma estratégia de mercado.

Lançada na Fenalaw em São Paulo, no último dia 19 de outubro, tem sessão de autógrafos agendada em Porto Alegre (RS), no próximo dia 12/12, às 19h no Exohub One, um ambiente colaborativo e de inovação, localizado na Rua Cândido Silveira, 198 – Auxiliadora.

O advogado Gustavo Rocha representará os demais autores neste lançamento. Ele é Consultor em Gestão, Tecnologia e Marketing Estratégicos; sócio da Consultoria GustavoRochacom; membro da Comissão de Coaching Jurídico e de Marketing Jurídico da ABA Nacional; coordenador do Grupo de Estudos de Gestão de Escritórios de Advocacia e do Grupo de Direito Digital da Escola Superior da Advocacia do RS.

Serviço:

Marketing Jurídico e Prático

Técnicas e Estratégias que Atraem Clientes para Advogados e Escritórios

Autor: Gustavo Rocha e outros autores

Data: 12 de dezembro de 2022

Horário: 19h

Local: Exohub On

Endereço: Rua Cândido Silveira, 198 – Auxiliadora, Porto Alegre (RS)

