Por Redação O Sul | 19 de novembro de 2021

Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Serviço é oferecido em cinco locais neste sábado e dois no domingo. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Dando continuidade à campanha de imunização contra o coronavírus, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Porto Alegre disponibiliza cinco locais neste sábado (20) e duas unidades móveis no domingo (21). O serviço contempla primeira e segunda dose, além da vacina de reforço para os grupos aptos a receber a proteção-extra.

– Sábado (9h às 15h): shopping João Pessoa (loja 1) – avenida João Pessoa nº 1.831 (bairro Santana);

– Sábado (9h às 15h): esplanada da Restinga – avenida João Antônio Silveira s/nº (bairro Restinga);

– Sábado (9h às 15h): posto de saúde Assis Brasil – avenida Assis Brasil nº 6.615 (bairro Sarandi);

– Sábado (9h às 15h): posto de saúde Mato Sampaio – rua 27 nº 685 (bairro Bom Jesus);

– Sábado (9h às 15h): posto de saúde Primeiro de Maio – avenida Oscar Pereira nº 6.199 (bairro Cascata);

– Domingo (9h às 13h): Sociedade Beneficente Cultural Floresta Aurora – estrada Afonso Lourenço Mariante nº 437 (bairro Lomba do Pinheiro);

Exigências

Em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen), deve ser apresentada identidade com CPF. Não é mais necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e o endereço.

Já na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias ou Pfizer oito semanas atrás. No caso do imunizante de Oxford, o intervalo também é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, os cidadãos com idade a partir de 18 anos precisam levar a mesma documentação exigida na segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos cinco meses.

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias.

Ação especial

Ainda sobre a vacinação de domingo, na unidade móvel estacionada na Lomba do Pinheiro também oferecerão serviços como verificação da pressão arterial e testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, que ficam prontos em cerca de meia hora. Esse último abrangem infecções pelos vírus HIV (aids), sífilis e hepatites B e C.

A iniciativa marca o encerramento da programação alusiva ao Mês de Mobilização Pró-saúde da População Negra, iniciada em novembro. A programação inclui oficina de plantas medicinais, conversas sobre saúde bucal e dos imigrantes, além de feira afroempreendedora.

Ao longo de novembro, foram promovidos debates on-line sobre doença falciforme, saúde mental, insegurança alimentar e doenças crônicas com maior prevalência entre o público afrobrasileiro.

“O objetivo é sensibilizar os profissionais para as necessidades específicas da população negra, além de trazer reflexões a respeito do racismo institucional e suas consequências à saúde”, explica a técnica da área na Secretaria Municipal da Saúde, Gisele Gomes.

(Marcello Campos)

