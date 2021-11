Porto Alegre Porto Alegre mantém vacinação contra a Covid durante todo o feriadão

Por Redação O Sul | 12 de novembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. Foto: Cristine Rochol/PMPA Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Alegre irá manter a vacinação contra a Covid-19 durante todo o feriadão, 13, 14 e 15 de novembro. Haverá aplicação de primeira, segunda e terceira dose em pontos específicos da Capital. As unidades de saúde que não aplicarão a vacina contra a Covid-19 retomarão o atendimento na terça-feira (16).

A primeira dose será oferecida para todas as pessoas com 12 anos ou mais. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identidade com CPF. A segunda dose estará disponível para vacinados com Oxford/AstraZeneca e Pfizer/BioNTech há pelo menos oito semanas e Coronavac/Butantan, para vacinados há pelo menos 28 dias. Além do documento de identidade, é necessário levar a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Já a dose de reforço estará disponível para pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e de apoio à saúde com esquema vacinal completo há 6 meses, e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias.

Para receber a terceira dose, além do documento de identidade com CPF e carteira de vacinação com o registro das duas doses, profissionais de saúde devem levar comprovante do registro no Conselho de Classe. Profissionais de apoio à saúde também devem apresentar cópia impressa ou digital do vínculo empregatício (carteira ou contrato de trabalho vigente com o serviço de saúde) ou declaração de vínculo do trabalhador ao serviço de saúde. Já imunossuprimidos precisam apresentar comprovante da condição de saúde, por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Locais de vacinação

Sábado (13) – das 9h às 13h

Unidade de Saúde Álvaro Difini – Rua Álvaro Difini, 520 – Restinga

Unidade de Saúde São Carlos – Av. Bento Gonçalves, 6670 – Bairro Partenon

Domingo (14) – das 9h às 13h

Terminal de ônibus av. Princesa Isabel esq. av. João Pessoa – Azenha

Segunda-feira (15) – das 9h às 13h

Unidade de Saúde Tristeza – Av. Wenceslau Escobar, 110 – Tristeza

Unidade de Saúde Rubem Berta – Rua Wolfram Metzler, 675 – Rubem Berta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre