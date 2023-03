Porto Alegre Porto Alegre modifica os trajetos das linhas de lotação “Menino Deus” a partir desta quarta-feira

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Mudanças têm por objetivo contemplar um maior número de passageiros da modalidade. (Foto: Arquivo/PMPA)

A partir desta quarta-feira (22), em Porto Alegre, as linhas de lotação “Menino Deus” e “Menino Deus–José do Patrocínio” terão seus itinerários modificados para contemplar demandas de passageiros que utilizam a modalidade em trechos dos bairros Centro, Cidade Baixa, Praia de Belas, Menino Deus e Santa Tereza. Os detalhes podem ser conferidos no site da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação (ATL) – atlpoa.com.br.

No sentido Centro-Bairro, a linha “Menino Deus (02.1)” terá uma nova rota pela avenida Borges de Medeiros, prosseguindo até a avenida Ipiranga, onde dobrará à esquerda no shopping Praia de Belas e depois à direita na Getúlio Vargas em direção à José de Alencar.

Já rumo ao Centro, ambas as linhas passarão a dobrar à direita na Getúlio Vargas, pegando a avenida Erico Verissimo próximo ao ginásio Tesourinha. Depois farão nova conversão à esquerda, nas ruas Alcides de Oliveira Gomes e Sebastião Leão, até ingressarem na rua Lima e Silva Lima e Silva, rumo à Cidade Baixa.

Outra mudança será implementada ao longo do percurso de subida do Morro Santa Teresa. O lotação “Menino Deus (02.1)” seguirá o mesmo trajeto da linha “Menino Deus–José do Patrocínio (02.11)”, através das ruas Corrêa Lima e Silveiro, em ambos os sentidos, com parada junto à praça Januário Pereira da Costa, junto à lateral do prédio da RBS TV.

Vantagens

Conforme lei municipal, a tarifa tem que corresponder a pelo menos 1,4 do valor da tarifa do transporte coletivo. O preço atual é de R$ 7, valor que às vezes pode compensar em relação aos ônibus, devido principalmente ao maior conforto e a possibilidades como o uso de créditos da Passagem Antecipada (PA) ou dos cartões Tri e Sim (Trensurb).

Mas há situações em que a opção não é vantajosa. Se a pessoa estiver acompanhada de duas pessoas e o trajeto for relativamente curto, por exemplo, pode sair mais em conta “rachar” o custo de de uma chamada de carro por aplicativo.

A comparação também depende de fatores como o dia e o horário, já que a maioria das linhas não funcionam em todos os dias e horários – e em horários de pico podem ficar saturadas de passageiros.

Essa forma de transporte funciona de forma ininterrupta em Porto Alegre desde 1977, quando era operada por meio de caminhonetes Wolkswagen Kombi – alguns cidadãos mais antigos ainda se referem aos micro-ônibus do serviço como “kombi” ou chamam de “a” lotação, em vez de “o lotação”.

Cada veículo tem capacidade para 21 a 25 passageiros sentados nas linhas normais e 35 a 38 nas especiais (“Restinga” e “Belém”). Atualmente, são 200 veículos de 26 linhas circulando pelas mais diferentes regiões da capital gaúcha, todos têm ar-condicionado.

(Marcello Campos)

