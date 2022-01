Porto Alegre Porto Alegre ocupa terceiro lugar no ranking da dose de reforço

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Com 412.486 doses, ou 35,1% da população estimada da faixa etária imunizada, a capital gaúcha está atrás de Belo Horizonte. Foto: Cristine Rochol/PMPA Com 412.486 doses, ou 35,1% da população estimada da faixa etária imunizada, a capital gaúcha está atrás de Belo Horizonte. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Análise do LocalizaSUS – ferramenta do Ministério da Saúde – realizada nesta segunda-feira (24), posiciona Porto Alegre em terceiro lugar entre as capitais brasileiras na porcentagem da população acima de 18 anos com a dose de reforço da vacina contra Covid-19.

Com 412.486 doses, ou 35,1% da população estimada da faixa etária imunizada, a capital gaúcha está atrás de Belo Horizonte, com 35,6, e Vitória (ES), com 38,9%. Em quarto e quinto lugar, figuram, ainda, as cidades do Rio de Janeiro, com 33,1%, e São Paulo, com 32,4%.

A diretora da Vigilância em Saúde em exercício, Fernanda Fernandes, lembra que Porto Alegre, desde o início da campanha de vacinação contra Covid-19, mantém-se nas primeiras posições, seja em relação à primeira dose, depois, na segunda dose e agora na dose de reforço. “O dado é importante porque reflete a adesão dos moradores da cidade à imunização desde o começo deste trabalho”.

Podem receber a dose de reforço pessoas acima de 18 anos vacinadas com a segunda dose há quatro meses e imunossuprimidos com a segunda dose há pelo menos 28 dias. Já vacinados com Janssen podem receber a dose de reforço dois meses após a primeira dose. Confira os locais de vacinação aqui.

