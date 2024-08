Porto Alegre Porto Alegre oferece atendimento psicológico e de assistência social para vítimas da enchente

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2024

A ideia é oferecer uma escuta mais próxima dessa população, sem precisar de encaminhamento Foto: Cristine Rochol/PMPA A ideia é oferecer uma escuta mais próxima dessa população, sem precisar de encaminhamento (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A Secretaria Municipal de Saúde mantém psicólogos e assistentes sociais que atendem junto às equipes das unidades de Porto Alegre para tratar das questões pontuais de pessoas prejudicadas com a enchente. A ideia é oferecer uma escuta mais próxima dessa população, sem precisar de encaminhamento.

Os profissionais atuam no acompanhamento de atendimentos individuais ou em grupo, visitas domiciliares e consultas conjuntas, por exemplo, voltados ao trabalho de restauração das relações comunitárias e avaliação das necessidades dos grupos populacionais.

Entre os principais sintomas observados nesse público estão hipervigilância, ansiedade, medos, perda de apetite, insônia e tristeza, reações consideradas esperadas após o desastre.

A iniciativa faz parte de convênio do governo do Estado com o Sesi (Serviço Social da Indústria) e deve se estender até o fim do ano. É um trabalho de saúde mental com característica comunitária para evitar o agravamento de sintomas. Conforme os profissionais, o acolhimento da queixa já na unidade de saúde de forma mais rápida garante um maior potencial de resolução.

Confira os locais com psicólogos e assistentes sociais do Sesi:

– US Ilha da Pintada e US Marinheiros (atendimento em unidade móvel estacionada na Escola Estadual Alvarenga Peixoto, ao lado do prédio da US, que está interditado)

– US Farrapos/CTG Vaqueanos da Tradição (rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250)

– US Nova Brasília/Praça Lampadosa (av. 21 de abril, 792)

– US Sarandi/unidade móvel no terreno ao lado

– Pátio do Centro de Saúde Navegantes

– Clínica da Família IAPI

– US Esperança Cordeiro/Centro Humanitário de Acolhimento

– US Mapa e US Panorama/unidade móvel ao lado do Cemitério Jardim da Paz

– US Santa Marta/tenda no Centro de Saúde Modelo

– US Modelo

– US Moab Caldas

– US Assis Brasil

– US Vila Elizabeth/unidade móvel em frente

– US Asa Branca/Escola Miguel Velasquez

– US Bananeiras

