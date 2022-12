Porto Alegre Porto Alegre participa de encontro em Brasília sobre Acesso mais Seguro

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

O Acesso Mais Seguro busca promover ambientes seguros e fortalecer a resiliência dos profissionais de serviços públicos em áreas afetadas por violência armada Foto: Giulian Serafim/PMPA O Acesso Mais Seguro busca promover ambientes seguros e fortalecer a resiliência dos profissionais de serviços públicos em áreas afetadas por violência armada. (Foto: Giulian Serafim/PMPA) Foto: Giulian Serafim/PMPA

Porto Alegre estará representada nesta quarta-feira (07), em Brasília, no Encontro de Rede do Acesso Mais Seguro para Serviços Públicos Essenciais. A programação é realizada até quinta-feira (08), pela delegação regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para Brasil, Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai.

Estarão no evento o secretário-adjunto de Saúde, Richard Dias, e profissionais das áreas de Atenção Primária, Comunicação e Tecnologia da Informação. O encontro prevê a participação de mais de 80 gestores e especialistas no sentido de promover o intercâmbio de boas práticas de parceiros do programa e fortalecimento da rede composta por órgãos estaduais, municipais e outras instituições.

O Acesso Mais Seguro busca promover ambientes seguros e fortalecer a resiliência dos profissionais de serviços públicos em áreas afetadas por violência armada. No Brasil, o programa foi adotado em mais sete cidades. São mais de mil escolas e mais de 500 unidades de saúde, além de capacitações em outros órgãos municipais.

Em Porto Alegre, atua desde 2016 e está implementado em parte dos serviços da Secretaria Municipal de Saúde, na Secretaria Municipal de Educação e na Fundação de Assistência Social e Cidadania. Em 2020, foi instituído como política pública no município.

