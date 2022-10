Porto Alegre Porto Alegre participa de encontro internacional da sociedade civil e fundações

12 de outubro de 2022

Secretário foi o painelista do encontro de encerramento, falando sobre métodos de gestão de políticas públicas e organização social Foto: Divulgação/PMPA Foto: Divulgação/PMPA

O secretário municipal de Desenvolvimento Social, Léo Voigt, representou Porto Alegre no 16º Encontro Ibero-americano da Sociedade Civil, realizado em Lisboa, Portugal, nesta segunda e terça-feira, 10 e 11, na sede da Fundação Calouste Gulbenkian.

Voigt foi o painelista do encontro de encerramento, abordando o tema da evolução de aperfeiçoamento e métodos de gestão de políticas públicas e organização social. Durante os dois dias, foram debatidos os temas centrais: O estado do mundo e O mundo em que vivemos e que mundo desejamos no futuro para as novas gerações. “Este encontro é, há 30 anos, um espaço isento para reflexão e proposições de organização social e desenvolvimento de políticas públicas”, diz o secretário.

O evento foi coordenado pelo Centro Português de Fundações e pela Associação Espanhola de Fundações. O fórum reúne os líderes das principais fundações e organizações da sociedade civil da Ibero-América, bem como empresários e funcionários públicos interessados ​​em promover a cultura da solidariedade e da participação cidadã.

O principal objetivo é uma reflexão sobre o papel da sociedade civil e, em particular, da filantropia na construção da paz, da democracia, da salvaguarda dos direitos humanos, bem como do desenvolvimento ambiental, econômico e social sustentável em um contexto global e numa perspectiva de solidariedade intergeracional.

“É um fórum que serve para avançar para uma comunicação cada vez mais intensa e extensa no campo do terceiro setor, canal de intercâmbio entre as iniciativas da sociedade civil e a filantropia europeia e ibero-americana”, destaca a presidente do Centro português de Fundações Maria do Céu Ramos.

A reunião de Lisboa analisou ainda o impacto da pandemia na vida social, econômica e cultural dos países, em particular nas organizações da sociedade civil, e o papel que o setor tem desempenhado neste momento de crise sanitária mundial. Uma das características do evento é uma participação especial dos jovens para compartilhar suas reflexões sobre o tema.

O encontro já ocorreu em Cáceres, Guadalajara, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Cartagena das Índias, Barcelona, ​​​​São Paulo, México, Guayaquil, Rosário, Madrid, Puebla, Caracas, Lima e Santa Cruz de la Sierra.

