Por Redação O Sul | 12 de outubro de 2022

Volante Gabriel foi operado em São Paulo na manhã desta terça-feira Foto: Twitter/Reprodução ) Foto: Twitter/Reprodução

Na manhã desta terça-feira (11), o volante do Inter Gabriel passou por uma cirurgia para reconstrução dos ligamentos do joelho direito. O procedimento foi realizado em São Paulo e o jogador seguirá na capital paulista até ser liberado para continuar o tratamento em Porto Alegre, no CT (Centro de Treinamentos) do Inter.

Durante a vitória do Inter por 1 a 0 sobre o Santos, o atleta sofreu a lesão. Após a partida, ele precisou ir de cadeira de rodas até o veículo, que levou ao hospital para realizar exames, pois não conseguia caminhar. Quando o resultado foi obtido foi diagnosticado a lesão e a necessidade de realizar o procedimento cirúrgico. O período afastado dos gramados deve ser de oito meses.

O time de Mano Menezes volta a campo contra o Botafogo no domingo (16), às 18h, no Nilton Santos. O clube gaúcho é o vice-líder do Brasileirão, com 57 pontos, 10 atrás do Palmeiras. Os cariocas estão em nono, com 43.

