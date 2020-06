Porto Alegre Porto Alegre passa de 2 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Os equipamentos serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho. Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA Os equipamentos serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho. (Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA) Foto: Robson da Silveira SMS/PMPA

Porto Alegre passou os 2 mil casos de pacientes residentes na Capital com coronavírus. Nesta quinta-feira (11) foram confirmados 197 novos casos, informou a SMS (Secretaria Municipal da Saúde). Com isso, o total de confirmados chegou em 2.047. Outros 4.514 seguem em análise e 5.294 resultaram negativo.

Ainda segundo a SMS, o número de pacientes recuperados está sendo atualizado pela equipe da secretaria. Ao mesmo tempo, os dados completos estão sendo redigitados no sistema E-Sus Notifica e Sivep. A integração do sistema só aguarda homologação da área de tecnologia de informação do Ministério da Saúde, informa a SMS.

Dados estaduais e municipais

A diferença de sistemas citada pela SMS faz com que os dados da SES (Secretaria Estadual da Saúde) sejam bem distantes dos que o município de fato possui. Na atualização da SES desta quinta, por exemplo, Porto Alegre ainda registra 1.297 casos, ou seja, 750 a menos. O número de mortes, atualmente em 51, porém, está atualizado em ambas as secretarias.

Reforço de respiradores

Nesta quinta-feira a Santa Casa de Misericórdia recebeu da Prefeitura de Porto Alegre mais 30 ventiladores pulmonares para reforçar o combate à Covid-19 na rede de saúde pública municipal. Eles serão utilizados no Pavilhão Pereira Filho como suporte ventilatório a pacientes graves de novo coronavírus que apresentem dificuldades respiratórias. O material foi repassado pelo Ministério da Saúde.

