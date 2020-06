Rio Grande do Sul Equipe da Universidade de Caxias do Sul testa funcionários do frigorífico JBS de Ana Rech para o coronavírus

Por Redação O Sul | 11 de junho de 2020

Além da testagem, a universidade também realizará o acompanhamento dos casos identificados naquela unidade industrial da JBS. Foto: Everson Luiz Moraes/Divulgação Além da testagem, a universidade também realizará o acompanhamento dos casos identificados naquela unidade industrial da JBS. (Foto: Everson Luiz Moraes/Divulgação) Foto: Everson Luiz Moraes/Divulgação

Uma equipe da UCS (Universidade de Caxias do Sul) realiza no Frigorífico JBS, no Distrito de Ana Rech, desde a quarta-feira (10), a testagem de todos os funcionários da empresa para o coronavírus. Essa primeira etapa do serviço prossegue até sexta-feira, devendo ser aplicados cerca de 1,3 mil testes. A unidade móvel para coleta de material – parceria entre a UCS e a Marcopolo – também se encontra na sede da empresa.

O professor Asdrubal Falavigna, diretor da Área de Ciências da Vida, explica que, inicialmente, serão aplicados os testes sorológicos para a detecção de anticorpos (IgG/IgM) que identificam se a pessoa já teve contato com o vírus. Também serão realizados os testes moleculares (RT-PCR) para os funcionários que apresentem sintomas relacionados à Covid-19 ou que apresentem positividade no teste sérico de IgM.

A ação da UCS na JBS tem a participação conjunta do Instituto de Pesquisas em Saúde da UCS, do Laboratório de Microbiologia Clínica, do Centro Clínico e do Centro de Saúde Digital. Além da testagem, a universidade também realizará o acompanhamento dos casos identificados naquela unidade industrial da JBS.

Para o professor Celso Ferrarini, diretor de Relações de Mercado da Fundação Universidade de Caxias do Sul, essa ação “mostra o envolvimento da UCS com a comunidade, ajudando as empresas a passar por esse período difícil, que todos nós estamos enfrentando. É a universidade, mais uma vez engajada, ajudando as empresas a se manterem fortes e ativas para que a economia da nossa Região continue a se desenvolver”.

