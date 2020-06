Porto Alegre Porto Alegre passa de 3 mil casos de coronavírus

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Na noite desta terça, dos 694 leitos de UTI, 541 (77,9%) estavam ocupados. Foto: Cristine Rochol/PMPA/Arquivo Na noite desta terça, dos 694 leitos de UTI, 541 (77,9%) estavam ocupados. (Foto: Cristine Rochol/PMPA/Arquivo) Foto: Cristine Rochol/PMPA/Arquivo

A prefeitura atualizou, nesta terça-feira (23), os números do novo coronavírus em Porto Alegre. Conforme balanço divulgado pela SMS (Secretaria Municipal de Saúde), até as 21h o total de óbitos na Capital chegou a 68 desde que se iniciaram as ações de combate à pandemia. De acordo com a SMS, foram confirmados 130 novos casos de pacientes com a Covid-19 nas últimas 24 horas. No acumulado, são 3.057 confirmados e 5.950 em investigação.

Na noite desta terça, dos 694 leitos de UTI, 541 (77,9%) estavam ocupados e 111 (20,5%) eram por pacientes com diagnóstico da Covid-19.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre