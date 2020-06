Mundo Número de mortes por coronavírus no mundo supera 475.000

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

A pandemia do novo coronavírus provocou mais de 475.000 mortes no mundo, um balanço que dobrou em menos de dois meses, de acordo com um balanço atualizado da AFP com base em fontes oficiais.

No total, 477.117 pessoas morreram em todo o planeta e 9.263.743 casos foram registrados.

A Europa continua sendo a região com mais vítimas fatais (193.800), mas a área onde a pandemia avança mais rapidamente no momento é a América Latina, onde a mortes superaram a marca de 100.000 na terça-feira (23) e que registra 2.163.835 de casos positivos.

