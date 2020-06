Economia Transações por celular avançam durante pandemia, diz pesquisa da Febraban

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Pesquisa mostra que as transações pelo celular por pessoa física aumentaram 22% entre janeiro e abril deste ano. (Foto: Reprodução)

A pandemia da Covid-19 também transformou as transações bancárias. Uma pesquisa conduzida pela Deloitte e pela Febraban (Federação Brasileira de Bancos) apresentada nesta terça-feira (23) mostra que as transações pelo celular por pessoa física aumentaram 22% entre janeiro e abril deste ano.

Ao mesmo tempo, as transações por agências caíram 53% e pelos caixas eletrônicos, 19%. Entre janeiro e abril, houve queda de 25% no volume de operações feitas por pessoas físicas pelos canais tradicionais. Ao mesmo tempo, esse volume cresceu 19% nos canais digitais.

Os dados foram apresentados no painel “Prontidão em tempos de disrupturas”, moderado por Sergio Biagini, sócio-líder FSI Brasil da Deloitte. No primeiro bloco do painel, Marcelo Frontini, diretor de canais digitais disse que 97% das transações do banco já são feitas pelos canais digitais.

Para solucionar a questão, ele conta que o Bradesco tem investido em disponibilizar a comunicação por meio da voz em todos os seus produtos digitais — investimento que condiz com o resultado da pesquisa da Deloitte e da Febraban. Em 2019, os bancos investiram 48% a mais em tecnologia no último ano, e 72% destes recursos foram usados para desenvolver inteligência artificial.

O economista Sergio Biagini disse que, das 27 já feitas, essa pesquisa é a primeira que mostra um investimento do setor na Internet das Coisas, a chamada IoT (Internet of Things). “Com a chegada do 5G, os bancos estão começando a olhar para essa tecnologia”, disse.

