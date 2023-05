Porto Alegre Porto Alegre realiza o I Jogos Estudantis Abertos de Capoeira

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Foto: Reprodução

Porto Alegre está prestes a testemunhar o primeiro I Jogos Estudantis Abertos de Capoeira – Abadá que ocorre nos dias 26, 27 e 28 de maio de 2023.

Com o objetivo de incentivar os estudantes do Ensino Fundamental das escolas municipais de Porto Alegre, Região Metropolitana e demais localidades, a prática da capoeira dentro das escolas desempenha um papel fundamental no desenvolvimento integral das crianças.

Além de ser uma expressão cultural genuinamente brasileira, a capoeira é uma atividade que estimula o corpo, a mente e o espírito, proporcionando benefícios físicos, sociais e emocionais aos alunos.

Além disso, a prática do esporte promove a socialização, a disciplina e o respeito mútuo, uma vez que os alunos, desde pequenos, aprendem a se relacionar com seus colegas de forma cooperativa e civilizada, respeitando as regras e os limites do jogo.

Entre os capoeiristas, está o mestrando “Takinha”, de Goiás, que pratica o esporte há mais de três décadas e foi campeão mundial em 2013. O atleta já percorreu 30 países e continua divulgando a capoeira pelo mundo e por todo o território brasileiro.

“Takinha” foi reconhecido pela mídia nacional e internacional como o primeiro trabalho de capoeira adaptada do estado de Goiás, um projeto inclusivo, que tem levado mais qualidade de vida a diversos jovens com necessidades especiais.

Serviço

O que? I Jogos Estudantis Abertos de Capoeira – Abadá.

Quando? Dia 26 de maio, apenas treino na Escola EEF Ana Neri, na rua R. Joaquim Silveira, 738 – São Sebastião, Porto Alegre. Já nos dias 27 e 28, o evento (aulão de capoeira e campeonato será no ginásio do CETE – Centro Estadual de Treinamento Esportivo, localizado na Rua Gonçalves Dias, 700 – Menino Deus, Porto Alegre.

Hora? A partir das 14h.

Entrada gratuita.

Mais informações: Professora Simone ‘’Coelha’’ – (51) 98655-0551

2023-05-24