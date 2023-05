Política Presidente da Câmara dos Deputados cobra do Banco Central redução da taxa de juros após aprovação do arcabouço fiscal

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Presidente da Câmara dos Deputados (foto) endossou o discurso de Lula sobre o atual patamar da taxa básica de juros, a Selic Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), se juntou nesta quarta-feira (24), ao discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de membros de sua equipe de governo contra o atual patamar da taxa de juros (Selic), em 13,75% ao ano.

“Haverá uma discussão racional espontânea à retomada da queda de juros neste País, com que todos os setores estão sofrendo”, disse o líder, em entrevista. Na sua avaliação, com a aprovação do texto-base do arcabouço fiscal, com ampla margem de votos favoráveis na Casa, e com o avanço da matéria no Congresso, é o momento para o Banco Central começar a baixar os juros.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), também defendeu anteriormente a redução da taxa. Entre os argumentos do parlamentar, estava um cenário político e econômico mais estável, além do avanço de temas como o novo arcabouço fiscal proposto pela equipe do ministro da Fazenda Fernando Haddad e aprovado na Câmara nesta terça-feira (23).

Comissões Mistas

O avanço das Comissões Mistas na Casa também foi alvo do líder, que apesar de reconhecer sua constitucionalidade, declarou não gostar da ferramenta. Segundo ele, o modelo não é “producente”. “Sou crítico do modelo de Comissão Mista para medidas provisórias, esse modelo não é producente, tranquilo e democrático”, opinou.

Com o vencimento das medidas se aproximando, Lira disse que espera votar entre esta quarta-feira e quinta-feira (25) as medidas referentes aos programas Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida.

2023-05-24