Grêmio Villasanti é o primeiro paraguaio a balançar as redes em Grenal no século

Por Redação O Sul | 24 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Villasanti passou recentemente por uma cirurgia para corrigir múltiplas fraturas no rosto ficando de fora dos gramados por 24 dias Foto: Lucas Uebel/Grêmio O último a realizar este feito foi o volante Júlio César Enciso, pelo Internacional, em abril do ano 2000. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O clássico Grenal de número 439 terminou com o Grêmio vencendo por 3 a 1 pra cima do maior rival. O segundo gol tricolor foi marcado pelo meia Villasanti, de 26 anos. Um gol importante não só para o atleta, mas para a história do clássico. O volante se tornou o primeiro paraguaio a balançar as redes no século XXI. O último a realizar este feito foi o volante Júlio César Enciso, pelo Inter, em abril de 2000.

“Me sinto honrado em poder compartilhar esse momento com meus companheiros e meus familiares. Lutamos dia a dia para poder dar nosso melhor dentro de campo e desta vez veio com uma bela exibição de toda equipe. Fico feliz em poder estar na história do clássico”.

Villasanti passou recentemente por uma cirurgia para corrigir múltiplas fraturas no rosto ficando de fora dos gramados por 24 dias. Peça fundamental na equipe de Renato Portaluppi, o meia afirma que hoje está 100% recuperado e focado no Grêmio.

“Me sinto bem fisicamente e agradeço isso à equipe médico do Grêmio. Teremos jogos importantes agora pela frente e sei que posso me doar ao máximo para o time”.

O próximo compromisso de Villa e do tricolor gaúcho é contra o Athletico-PR pela oitava rodada do campeonato brasileiro, no sábado (27), às 16h, na Arena da Baixada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/villasanti-e-o-primeiro-paraguaio-a-balancar-as-redes-em-grenal-no-seculo/

Villasanti é o primeiro paraguaio a balançar as redes em Grenal no século

2023-05-24