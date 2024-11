Porto Alegre Porto Alegre recebe a segunda edição da Feira da Agricultura Familiar

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2024

Foto: Alex Rocha/PMPA

A abertura oficial da 2ª Feira da Agricultura Familiar de Porto Alegre ocorreu nesta segunda-feira (4). O evento no Largo Jornalista Glênio Peres, Centro Histórico, reúne 94 expositores de diferentes regiões do Estado, que oferecem uma variedade de produtos como frutas, legumes, verduras, pães, geleias, queijos, embutidos, mel, artesanato, flores, vinhos, sucos, entre outros. A 2ª Feira da Agricultura Familiar ocorre até este sábado (9), das 8h às 19h, e a entrada é gratuita.

Os produtos orgânicos são certificados pela Associação dos Produtores da Rede Agroecológica Metropolitana (Rama). O Sítio Natural, do bairro Lami, expõe hortaliças. A Porto Verde Orgânica, de Belém Novo, tem flores e hortaliças, e a Chácara Vila Nova Orgânicos, do bairro Vila Nova, apresenta o seu tradicional sorbet (com base de aipim), além de suco, açaí, geleias, morango para suco e mudas. Também participa da feira, pela Rama, a Laticínios Benolle, de Glorinha, com queijos iogurtes, doce de leite e ambrosia.

A realização do evento é da Fetag-RS, com o apoio da Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal de Governança Local e Coordenação Política (SMGOV), e do governo estadual, pela Secretaria do Desenvolvimento Rural (SDR).

Em razão da montagem do evento, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Smmu) e a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informam que o estacionamento rotativo Área Azul no Largo Glênio Peres está desativado. O retorno é previsto para 18 de novembro, após a desmontagem da estrutura da feira. O estacionamento rotativo segue disponível na região da Praça XV, rua Siqueira Campos e Travessa Francisco de Leonardo Truda.

