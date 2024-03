Porto Alegre Porto Alegre recebe participantes de convenção nacional sobre turismo

Por Redação O Sul | 29 de fevereiro de 2024

Porto Alegre estará presente no evento, que se encerra na terça-feira (5). (Foto: Divulgação)

Cerca de 1,7 mil franqueados, gerentes de lojas, executivos e parceiros da operadora de viagens CVC desembarcam em Porto Alegre nesta semana. Nessa quinta-feira (29) e nesta sexta-feira (1º), acontece o credenciamento da comitiva no Multiverso Experience, do Cais Embarcadero.

Após uma atividade imersiva nos principais pontos turísticos da Capital, o grupo seguirá para Gramado, na Serra Gaúcha, onde acontece a convenção. Esta é a primeira vez que o evento é realizado no Rio Grande do Sul.

A prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), apresentará o potencial turístico, que inclui gastronomia, arquitetura, cultura e passeios para o público. “Porto Alegre é uma cidade receptiva, com oferta diversificada de atrativos, que mostra-se como um importante destino consolidado no Rio Grande do Sul e no País”, pondera a titular da SMDET, Júlia Evangelista Tavares.

Considerado o maior evento de vendas do turismo brasileiro, a convenção inicia oficialmente na noite desta sexta-feira, em Gramado. Porto Alegre estará presente no evento, que se encerra na terça-feira, dia 5, juntamente com o governo do estado. A CVC é considerada a maior operadora de turismo da América Latina.

Rota cervejeira

A região do 4º Distrito vai dar início à Rota Oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre. O lançamento acontece neste domingo, dia 3, das 14h às 21h, na rua Almirante Tamandaré, entre as ruas Voluntários da Pátria e Conselheiro Travassos.

Cerca de 20 cervejarias de diversas bairros, como Anchieta, São Geraldo, Passo D’Areia e Sarandi, vão comercializar a bebida, divulgar as marcas e os tipos de cervejas produzidas. O público poderá degustar mais de 10 tipos de cerveja distribuídos em 100 torneiras, além de food trucks.

A estimativa é de que sejam comercializadas mais de 40 mil litros de cerveja. Ao longo do evento, o DJ Fábio Lopez fica responsável pela festa e, às 17h, Miguel Veleda Trio sobe ao palco. A festa segue, às 19h, com show de Fabrício Beck e Bando Alabama. Haverá ainda sorteios de brindes cervejeiros para quem interagir com as avaliações do Remembeer.

A Rota Oficial do Polo Cervejeiro é uma iniciativa da Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM), com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SMDET), do aplicativo Remembeer e da incorporadora ABF Developments. A produção do evento fica por conta do QuartoPoa.

O projeto

Iniciativa similar presente em várias cidades do país, a Rota Oficial do Polo Cervejeiro de Porto Alegre é um instrumento para fomentar o desenvolvimento econômico do setor, além de estimular a competitividade. Ao longo do ano, a AGM e as cervejarias desenvolverão outros eventos e ações de gameficação pela cidade.

O intuito é fazer com que os porto-alegrenses e os turistas conheçam e experimentem a produção local. A estruturação da Rota também é um importante mecanismo de desenvolvimento do segmento, com o aumento de empregos e renda para o empreendedor.

