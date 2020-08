Porto Alegre recebe tendas sanitárias com apoio do Exército e da Brigada Militar no combate ao coronavírus

Pelo menos 11 tendas sanitárias começaram a funcionar em Porto Alegre para reforçar a prevenção contra a Covid-19. São oferecidos serviços gratuitos e informações sobre a doença.

As tendas terão apoio do CMS (Comando Militar do Sul) e da Brigada Militar, além da participação da Secretaria Municipal de Saúde, Guarda Municipal e EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação).

Os locais funcionam das 8h30min às 18h e oferecem verificação de temperatura, conscientização sobre a pandemia e orientação dos serviços de saúde e social. Outros pontos, onde não houver tendas, terão equipes de saúde fazendo blitze informativas.

Cerca de 500 militares do CMS e 22 policiais militares, junto com 88 servidores da prefeitura, estarão nas ações diárias na Esplanada da Restinga, Lomba do Pinheiro e no Parque Moinhos de Vento.

Confira os locais das tendas e blitze sanitárias:

De segunda a sexta-feira:

– Esquina da Avenida Cavalhada com a Otto Niemayer (Bairro Cavalhada)

– Praça Cabo Valdecir de Abreu (no Viaduto São Jorge, bairro Jardim Botânico)

– Largo Glênio Peres (Centro)

– Praça Dom Feliciano (Centro)

– Praça da Alfândega (Centro)

– Terminal Triângulo (Sarandi)

– Viaduto Obirici (Passo d’Areia)

Nos fins de semana:

– Praça México (Jardim Leopoldina)

– Parque da Redação (Cidade Baixa)

– Orla do Guaíba (Centro)

– Parque Marinha do Brasil (Menino Deus)

– Orla de Ipanema (Ipanema)

– Praça Júlio Mesquita (Centro)

– Praça Malcon (Rubem Berta)

– Praça Mascarenhas de Moraes (Humaitá)