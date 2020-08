A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) informa que, a partir desta segunda-feira (17), começam a circular três novas linhas de lotação e uma de ônibus. Também será ampliada a oferta de horários das viagens de ônibus. Segundo a EPTC, diariamente são analisadas as demandas de passageiros e ajustes são realizados para adequar a oferta à demanda. Na última semana, a demanda de passageiros não ultrapassou, em nenhum dia, 33% dos passageiros que utilizavam o transporte coletivo antes da pandemia.

Lotação – novas linhas a partir de segunda-feira:

– Linha 10.61 Restinga Nova, com saída do bairro na rua Alberto Hoffmann e fim da linha na avenida Borges de Medeiros. Serão 52 viagens em dias úteis e 56 aos sábados, com intervalo médio entre viagens de 30 minutos.

– Lnha 10.62 Restinga Velha, com saída do bairro na rua Alberto Hoffmann e fim da linha na avenida Borges de Medeiros. Serão 53 viagens em dias úteis e 52 aos sábados, com intervalo médio entre viagens de 30 minutos. Os moradores da Restinga passam a dispor de 211 viagens em dias úteis e 178 aos sábados no sistema de lotação, considerando o conjunto de linhas 10.6 Restinga, 10.61 Restinga Nova e 10.62 Restinga Velha.

– Lnha 10.71 Belém Novo Chapéu do Sol, com saída do bairro na avenida Beira-Rio e fim da linha na avenida Borges de Medeiros. A ampliação é um novo ramal para atendimento à Estrada Francisca de Oliveira Vieira e à Estrada Chapéu do Sol. Serão 22 viagens em dias úteis e 14 aos sábados. Considerando o conjunto de linhas 10.7 Belém Novo, 10.71 Belém Novo Chapéu do Sol, os moradores do bairro Belém Novo passam a ter uma oferta de 54 viagens em dias úteis e 36 aos sábados.

Ônibus, ampliação de oferta a partir de segunda-feira

– Extensão do itinerário da linha V705 Aeroporto Ceasa. A linha foi estendida até a nova sede da Fecomércio-RS, de maneira a permitir o acesso ao local por meio do transporte coletivo. Inicialmente serão ofertadas 21 viagens em dias úteis, 16 viagens aos sábados e cinco viagens aos domingos.

– Ampliação de seis viagens ao longo do dia na linha 665 Planalto Sabará. O intervalo de viagens diminui no entre pico de 55 minutos para 35 minutos (redução de 20 minutos no tempo de espera para o cliente).

– Alteração de tabela horária da linha 520 Triângulo 24 de Outubro. A linha terá a tabela horária alterada no pico da tarde, em razão do aumento do tempo de viagem. O número de viagens ofertadas pela linha segue inalterado.

Transporte Coletivo, nova linha e ampliação de oferta a partir de quarta-feira:

– Será ampliado o itinerário das linhas SD72 Santa Rosa/Anchieta Semidireta e SD73 Ferrari/Anchieta. As duas passam a ser semidireta via Anchieta. São novas opções de deslocamento do bairro para a avenida dos Estados e avenida Farrapos. Serão 51 viagens por dia nos picos da manhã e tarde.

– Criação da A31 Alimentadora Parque dos Maias – Nova opção do bairro até o Terminal Triângulo. Para quem se desloca à região central ou faz o uso de outra linha no Terminal Triângulo, como por exemplo as linhas 520 ou transversais da Carris (T1, T1D, T4, T6, T7, T10 e T13), será possível fazer integração gratuita sem o pagamento de 50% no segundo deslocamento. Inicialmente serão três viagens no pico da manhã (6h30, 6h50 e 7h15).

– Também será ampliado o itinerário do conjunto de linhas Parque dos Maias que atendem o eixo da Assis Brasil (631 e 831). Todas as viagens das linhas 831 com terminal da Cairu serão estendidas até o Centro. Com a extensão do itinerário, os clientes com destino à avenida Farrapos e à região central passam a contar com uma ampliação de 67% na oferta de horários. A linha 731 que atende o eixo da Sertório permanece com a oferta inalterada nos horários de pico. Serão 162 viagens diárias do conjunto de linhas (631, 731 e 831), com intervalo de 10 minutos nos picos da manhã e tarde e intervalo médio de 11 minutos no entre pico.