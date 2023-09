Acontece Porto Alegre recebe três novas lojas Panvel

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

Uma das unidades está localizada na rua Portugal, no bairro Higienópolis. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Em setembro, Porto Alegre está recebendo três novas lojas da Panvel. Uma delas entrou em funcionamento na última semana, na rua Portugal, 691, no bairro Higienópolis. As outras duas já estão em finalização, localizadas na Av. Ipiranga, 7624, no Jardim Botânico, e na rua Barão do Amazonas, 716, no Petrópolis.

As inaugurações integram o movimento de expansão da rede, que somente neste mês inaugura mais três novas filiais: Cachoeirinha, Caxias do Sul e São Bento do Sul (SC), cidade onde a marca acaba de chegar.

A nova loja do Higienópolis na capital irá funcionar de segunda a domingo, incluindo feriados, das 7h às 23h. Seu amplo portfólio de medicamentos e produtos traz como destaque a marca própria Panvel, que traz mais de mil opções, desde itens de higiene, protetor solar e maquiagem a difusores de aromas e infantis. Também conta com as facilidades da rede de múltiplos canais da marca, que inclui o App Panvel, site Panvel.com e tele Alô Panvel, possibilitando a compra a distância e recolhimento no local através do serviço Clique & Retire. A nova loja do bairro ainda dispõe de estacionamento próprio para maior conforto dos clientes.

