Acontece Palestra com o tema “40 anos de GS1 no Brasil” acontece em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 19 de setembro de 2023

O evento acontece na Associação Comercial de Porto Alegre Foto: Divulgação O evento acontece na Associação Comercial de Porto Alegre (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O palestrante e presidente da GS1 Brasil, João Carlos de Oliveira, comandará uma palestra com o tema “40 anos de GS1 no Brasil”. O almoço evento acontece na Associação Comercial de Porto Alegre, no Largo Visconde do Cairú, no dia 27 de setembro.

O valor do ingresso individual é de R$ 129. O evento tem o apoio da Rede Pampa de Comunicação.

João Carlos de Oliveira

Gaúcho, graduado em Administração de Empresas e Economia pela PUCRS e pós-graduado em Planejamento Empresarial pela Faculdade Porto Alegrense, construiu sua história profissional ao longo de mais de 30 anos de experiência no setor supermercadista.

Presidiu várias entidades, como a ALAS (Associação Latino-Americana de Supermercados), ABRAS (Associação Brasileira de Supermercados) e AGAS (Associação Gaúcha de Supermercados). Em âmbito internacional, atuou na rede Sunshine, nos Estados Unidos, e no Sonae, em Portugal.

Desde 2010 é presidente da Associação Brasileira de Automação – GS1 Brasil. À frente da organização, conduz importantes iniciativas no mercado junto ao governo e diversos setores da economia, acompanhando um cenário em constante evolução, com o propósito de oferecer maior segurança e qualidade de vida às pessoas, e mais eficiência e sustentabilidade aos negócios por meio de padrões globais de identificação.

GS1 no Brasil

Associação Brasileira de Automação é uma organização multissetorial, neutra e sem fins lucrativos, que desenvolve e mantém padrões globais para uma comunicação empresarial eficiente colaborando para o processo de automação das cadeias de suprimentos, desde a matéria-prima até o consumidor final. ​​​​​​​​​​​​​

