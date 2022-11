Esporte Porto Alegre receberá o sul-americano do golfe por equipes entre 23 e 26 deste mês

19 de novembro de 2022

Considerado o sul-americano do golfe, a Copa Los Andes 2022 – 76° Campeonato Sul-Americano por Equipes acontecerá entre os dias 23 e 26 de novembro, no Porto Alegre Country Club, reunindo delegações de nove países. A competição acontece a cada 10 anos no Brasil, sendo a primeira vez na história que sairá das cidades de Rio de Janeiro e São Paulo. “Ser escolhido para sediar um campeonato deste porte é motivo de muito orgulho, afinal, teremos a oportunidade de reunir os 90 melhores jogadores amadores de golfe da América do Sul e de mostrar ao mundo a qualidade da nossa cancha, recentemente reformada e totalmente estruturada para receber um torneio desta envergadura”, comenta o presidente do Porto Alegre Country Club, Carlos Geraldo Coelho Silva.

Participam da principal competição por equipes da América Latina golfistas da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. No ano passado, em Santiago do Chile, os campeões foram a Argentina, no masculino, e a Colômbia, no feminino. O Brasil foi campeão da Los Andes pela última vez em 2018, no masculino, no Uruguai.

Em Porto Alegre, a cerimônia de abertura, com desfile das delegações, acontecerá no dia 22 de novembro (terça-feira), às 18h. Os jogos acontecem de 23 (quarta-feira) a 26 de novembro (sábado), quando serão conhecidos e premiados os times campeões, em cerimônia de encerramento, agendada para as 18h30min. O campeonato é aberto ao público, sendo necessário credenciamento de acesso. A circulação no campo não é permitida para o público em geral durante o período dos jogos.

Em 2021, o Porto Alegre Country Club reinaugurou sua cancha, após dois anos de reforma e revitalização, assinadas e coordenadas pessoalmente por Dan Blankenship, renomado arquiteto de campos de golfe americano. Além de receber uma modernização no seu traçado, o Clube instalou um dos mais modernos sistemas de irrigação e drenagem do mundo em toda sua extensão, garantindo aos jogadores perfeitas condições de jogo em todas as épocas do ano. Segundo Dan, “a nova cancha de golfe do PACC passa a ser uma das mais modernas e desafiadoras da América do Sul. Ao todo, são 52 hectares de área verde no coração de Porto Alegre.

Time brasileiro

Além de ser escolhido como sede da edição 2022 da Los Andes, o Porto Alegre Country Club terá dois de seus jogadores no time brasileiro: Martina Collares e Matheus Balestrin. Segundo Erik Anderson, técnico nacional da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe), a definição dos golfistas participantes foi feita por critérios pré-estabelecidos, como ranking mundial, amador brasileiro e ranking nacional. Cada equipe é formada por cinco jogadores mais o capitão/capitã.

Fazem parte da Equipe Feminina: Fernanda Lacaz, Meilin Hoshino, Martina Collares, Nina Rissi e Valentina Bosselmann, capitaneadas por Lucília Agrifoglio. No masculino, estão Andrey Xavier, Fred Biondi, Guilherme Grinberg, Marcos Negrini e Matheus Balestrin. O capitão será Octávio Villar, também presidente da Federação Rio-grandense de Golfe (FRGG). Confira abaixo mais detalhes sobre os jogadores brasileiros.

A Copa Los Andes 2022 é uma realização da Federação Sul-Americana de Golfe em parceria com a Confederação Brasileira de Golfe, Federação Rio-grandense de Golfe e o Porto Alegre Country Club. A delegação brasileira participa da Copa Los Andes 2022 com o apoio da Confederação Brasileira de Golfe (CBGolfe) e do Comitê Olímpico do Brasil (COB), através de projetos com recursos da Lei das Loterias.

