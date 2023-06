Porto Alegre Porto Alegre reduz em 90% o tempo de consulta para a abertura de novos negócios

Por Redação O Sul | 29 de junho de 2023

Agora, quem desejar abrir uma empresa pode conferir a viabilidade do local para o empreendimento em apenas 11 minutos

Porto Alegre deu mais um passo importante na desburocratização do ambiente de negócios. Agora, quem desejar abrir uma empresa pode conferir a viabilidade do local para o empreendimento em apenas 11 minutos, redução de 92% em comparação ao mês de maio.

No primeiro semestre de 2023, foram realizadas mais de 30 mil consultas de viabilidade, segundo dados da Sala do Empreendedor, ligada à Smdet (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo).

Conforme a titular da pasta, Júlia Evangelista Tavares, a pesquisa de viabilidade consiste em uma consulta prévia, anterior à formalização da empresa e do seu registro. “Antigamente, esse passo demorava mais de um dia e era realizado de forma manual por um servidor da sala. Agora, o serviço está mais intuitivo e simples para o cidadão”, explica a secretária.

Mais de 90% do serviço que precisa ser feito antes da efetivação do negócio está automatizado. O trabalho é resultado de uma parceria entre a Sala do Empreendedor, Smdet, Junta Comercial do Estado, Procempa e Sebrae, através do Cidade Empreendedora. Com essa mudança, Porto Alegre torna-se uma das cidades com o menor tempo de abertura de empresas do Brasil. No primeiro semestre deste ano, 9.715 mil alvarás foram emitidos.

O sistema automático cruza informações do plano diretor, da atividade empresarial pesquisada e sua classificação de risco. A média de retorno era de 14 horas, já que as solicitações eram analisadas manualmente, levando cerca de 30 minutos apenas para que a demanda entrasse no sistema.

Como acessar

Para acessar a viabilidade, o caminho segue sendo pelo site da Junta Comercial RS. A diferença é que, após preencher todos os dados e enviar para análise, o resultado sai na mesma hora. Caso a viabilidade seja indeferida, o interessado deve receber o motivo para que possa ser sanado ou não.

