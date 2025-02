Porto Alegre Porto Alegre registra 17.345 casos confirmados de dengue em 2024 e já tem mais de 40 ocorrências em 2025

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2025

Febre, dor no corpo e dor de cabeça são os sintomas mais relatados pelas pessoas infectadas neste ano na Capital Foto: Reprodução Febre, dor no corpo e dor de cabeça são os sintomas mais relatados pelas pessoas infectadas neste ano na Capital. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Porto Alegre registrou 17.345 casos confirmados de dengue em 2024 e 43 desde o início de 2025 até 1º de fevereiro. Os dados foram divulgados pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde de Porto Alegre na terça-feira (4).

Em 2024, foram notificadas 38.773 suspeitas de dengue à vigilância epidemiológica. Neste ano, o número chegou a 642. Os sintomas mais frequentes relatados pelos pacientes em atendimento são febre, dor no corpo e dor de cabeça.

Os casos de 2025 são prevalentes em pessoas dos 21 aos 40 anos. As mulheres são 51% das pessoas doentes. Os casos estão espalhados em 21 bairros da cidade. Essas regiões estão com infestação alta do mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti.

Todas as pessoas que sentirem sintomas como febre acima de 38ºC, acompanhada de dor de cabeça e dores no corpo, devem procurar atendimento médico.

Medidas preventivas:

– Evite água parada

– Descarte o lixo corretamente

– Verifique se a caixa d’água e as lixeiras estão bem tampadas

– Limpe as calhas e coloque telas nos ralos

– Trate a água das piscinas

– Evite deixar água parada em piscinas plásticas

