Porto Alegre Porto Alegre chega a 100 mortes por coronavírus

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS. Foto: Reprodução/NIAID Porto Alegre concentra a maioria dos casos de Covid-19 no RS. (Foto: Reprodução/NIAID) Foto: Reprodução/NIAID

A SMS (Secretaria Municipal de Saúde) de Porto Alegre confirmou, nesta quinta-feira (2), que a Capital chegou a 100 mortes provocadas pelo novo coronavírus na Capital.

🙏 Chegamos ao 100⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com #Coronavirus. Mais do que número de caso, cada um tinha um nome, uma história. Cuide de você e da sua família. Pratique a empatia, distanciamento social e intensifique hábitos de higienização das mãos. #COVID19 pic.twitter.com/5ICou1PnPx — Saúde Porto Alegre (@saudepoa) July 2, 2020

A 95ª vítima foi informada ainda no início da tarde. Foi uma mulher de 60 anos, que estava internada no Instituto de Cardiologia desde 29 de junho. Ela tinha histórico de doença cardiovascular crônica, diabetes e obesidade.

Ao longo do dia, a SMS informou mais quatro óbitos. O 96º ocorreu em nesta quinta e foi de uma mulher de 87 anos. Ela havia sido internada no Hospital Conceição em 22 de junho, em UTI desde o dia 24 até esta quinta. O exame positivo para Covid-19 foi realizado no dia da internação. Era ex-tabagista, com histórico de imunodeficiência.

O 97º óbito ocorreu no dia 19 de junho no Hospital de Clínicas. Era um homem de 89 anos, internado em 15 de junho. Ele tinha histórico de múltiplos AVCs.

O 98º óbito teve resultado positivo para Covid-19 nesta quinta, mas ocorreu na quarta-feira (1º). Foi de um homem de 70 anos, atendido pelo SAMU e encaminhado ao Hospital São Lucas no dia 29 de junho, dia da coleta do exame PCR. Sem informações sobre comorbidades.

O 99⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus ocorreu nesta quinta. Era uma mulher de 78 anos, que estava internada em UTI no Hospital São Lucas desde 28 de junho. O exame positivo para Covid-19 saiu na quarta (1º). Ela tinha histórico de doença cardiovascular, hipertensão e diabetes.

No início da noite, a prefeitura informou o 100º óbito: foi de uma mulher de 61 anos, internada no Hospital São Lucas em 30 de junho. O exame positivo para Covid-19 com resultado positivo saiu nesta quinta. Ela tinha histórico de doença cardiovascular, hipertensão, diabetes.

A Capital gaúcha tem mais de 3,72 mil casos confirmados de Covid-19. Desse total, cerca de 1,3 mil pacientes já se recuperaram da doença.

Prefeito lamenta óbitos

No Twitter, o prefeito Nelson Marchezan Júnior lamentou as 100 mortes por coronavírus na Capital, lembrando a primeira ocorrida em Porto Alegre no dia 24 de março. “Dona Gorette tinha 91 anos”, lembrou o prefeito. A centésima vítima também foi nominada. “Elisabete tinha 61 anos”, relatou Marchezan, que falou sobre as diferentes características das vítimas.

“Esta doença já levou uma mulher de 94 anos, nossa vítima mais velha; e uma de 35, a mais nova. Atinge jovens e idosos; homens e mulheres; ricos e pobres das periferias e centros. Angustia todos os gestores públicos do mundo e em especial os trabalhadores da área da saúde”, disse o prefeito.

Marchezan voltou a apelar pelo isolamento social. “Quero registrar meu profundo pesar e sentimento, deixar meu apoio aos familiares e o desejo de força aos profissionais da saúde que atuam na linha de frente nesta pandemia. O que todos nós podemos fazer agora é buscar o isolamento social para diminuir o contágio da sociedade”, recomendou.

No dia 24 de março registramos nosso primeiro óbito por Covid-19, a dona Gorette tinha 91 anos. Hoje, dia 2 de julho, atingimos a triste marca de 100 óbitos por coronavírus. A Elisabete tinha 61 anos. pic.twitter.com/xLrwAEWpU0 — Nelson Marchezan Jr (@marchezan_) July 2, 2020

