Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

Contrato para administração e manutenção do espaço será de 35 anos Foto: Jefferson Bernardes/PMPA Contrato para administração e manutenção do espaço será de 35 anos. (Foto: Jefferson Bernardes/PMPA) Foto: Jefferson Bernardes/PMPA

A Prefeitura de Porto Alegre lança nesta sexta-feira (03) o edital de concessão do Parque Harmonia e do trecho 1 da Orla do Guaíba. O prefeito Nelson Marchezan Júnior concede coletiva de imprensa para apresentação do projeto através de videoconferência, com transmissão ao vivo no Facebook da prefeitura.

Participam da live o diretor-presidente do Instituto Semeia, Fernando Pieroni, e a representante do Unops no Brasil, Claudia Valenzuela, parceiros na construção do edital, além dos secretários envolvidos no projeto.

O projeto prevê que o parceiro privado faça a administração e a manutenção dos dois espaços com a previsão de reformas e melhoramentos no Parque Harmonia. O contrato será de 35 anos.

