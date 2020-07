Porto Alegre Ceasa-RS faz licitação de 58 espaços comerciais em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de julho de 2020

A Ceasa-RS (Centrais de Abastecimento do Rio Grande do Sul), vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, realizará, na segunda-feira (06), uma licitação para a venda de 58 espaços em 14 setores do complexo, localizado na avenida Fernando Ferrari, 1.001, no bairro Anchieta, na Zona Norte de Porto Alegre.

Pelo menos uma área é destinada para lancheria e outra para peixaria. Os demais espaços são para lojas (boxes) e módulos. Os vencedores serão aqueles que fizerem as maiores ofertas.

A documentação será recebida pela Comissão Especial de Licitação até as 10h de segunda, no auditório da Ceasa. Dúvidas sobre o procedimento e a documentação exigida podem ser esclarecidas pelo telefone (51) 2111-6627

Clique aqui e acesse a lista do que estará em licitação.

