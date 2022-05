Porto Alegre Porto Alegre registra a menor temperatura do ano; municípios do interior do RS tem mínimas negativas

Por Redação O Sul | 31 de maio de 2022

A temperatura mínima na Capital foi de 5,4°C nesta terça, segundo o Inmet Foto: Agência Brasil

A massa de ar polar que ingressou no Rio Grande nesta semana derrubou as temperaturas em todas as regiões do Estado. Nesta terça-feira (31), segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), Porto Alegre registrou a temperatura mínima do ano na cidade: 5,4°C.

A temperatura mais baixa no Estado nesta terça foi verificada em Canela: -1,3°C. Também registraram mínimas negativas: Quaraí ( -1°C), Vacaria (-0,9°C), Cambará do Sul (-0,8°C), Bagé (-0,7°C) e Santana do Livramento (-0,5°C).

Em Soledade, fez 0°C, em Lagoa Vermelha, 0,2°C, e em São José dos Ausentes, 0,5°C.

O frio intenso prossegue em todo o Estado nesta quarta-feira (1°), e a instabilidade atinge alguns municípios. Segundo a Climatempo, as temperaturas em Porto Alegre ficam entre 8°C e 14°C, com chance de chuva. Na quinta (02), o tempo fica instável na Capital, mas o frio diminui, com mínima de 11°C e máxima de 15°C.

